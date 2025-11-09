¿Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2025 en Matute?

La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina está para cualquiera. Este domingo se disputó el partido de ida, en el que Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 0-0 en un encuentro donde las emociones estuvieron a flor de piel, por lo que el campeón del segundo semestre se definirá en la vuelta.

Cremas y blanquiazules tuvieron ocasiones para romper la paridad, pero finalmente no pudieron anotar goles en los primeros 90 minutos de la serie en Campo Mar. Este resultado no es tan positivo para las 'Leonas', pero igual tienen chances concretas de quedarse con el Clausura. A continuación, conoce que resultados necesita la 'U' femenino para dar la vuelta olímpica en Matute.

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina en Matute?

Las dirigidas por el colombiano Andrés Usme llegan con un panorama alentador, dentro de todo, pese a haber empatado en la ida ya que dependen de sí mismas si quieren llevarse el segundo torneo de la Liga Femenina 2025. Lo bueno para la hinchada merengue es que ello puede ocurrir en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto del rival acérrimo del club de Ate.

La única manera en la que Universitario pueda gritar campeón y celebrar en cancha aliancista es que en la vuelta consigan la victoria por cualquier marcador sobre el conjunto 'Íntimo', cosa que ya hicieron una vez este año, más precisamente en mayo pasado, cuando ganaron 1-0 por la fecha 8 del Apertura con gol de Karen Páez.

Universitario será campeón del Clausura de la Liga Femenina 2025 en Matute si le gana a Alianza Lima. Foto: Universitario de Deportes

Ahora, si el encuentro en el escenario deportivo de La Victoria culmina igualado en el tiempo regular, el campeón del Torneo Clausura femenino se definirá a través de los lanzamientos desde el punto penal.

¿Cuándo es la final vuelta entre Alianza Lima vs. Universitario?

Es preciso señalar que el cotejo de vuelta por la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina entre Alianza Lima vs. Universitario se disputará en Matute el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 15:00 horas de Perú y solo será con la presencia de hinchada local.

Universitario está en la obligación de ganar el Torneo Clausura femenino

Universitario tiene la necesidad imperativa de llevarse el título del Clausura femenino por una importante razón, disputar a fin de año la final para definir al campeón nacional, precisamente frente a Alianza Lima, que se llevó el Apertura en el primer semestre. Si las blanquiazules logran ganar este sábado que viene, serán automáticamente bicampeonas nacionales.