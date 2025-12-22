- Hoy:
¿Raúl Ruidíaz remece el mercado y firmará por Alianza? Mr. Peet da fuerte revelación: "De selección"
Mr. Peet impacta a millones de hinchas de Alianza Lima al revelar contacto de la directiva blanquiazul con Raúl Ruidíaz. ¿La 'Pulga' da el golpe en La Victoria?
Alianza Lima es uno de los clubes que viene anunciando por todo lo alto cada uno de sus refuerzos para la temporada 2026. Sin embargo, es claro que aún no cierran el libro de pases, y más al saber que tienen un camino alentador para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bajo esa premisa, Mr. Peet confesó que el elenco blanquiazul inició conversaciones con un exreferente de Universitario de Deportes como Raúl Ruidíaz.
¿Raúl Ruidíaz llegará a Alianza Lima?
Según pudo manifestar el periodista Peter Arévalo, recibió información de que el cuadro blanquiazul iba por dos delanteros para potenciar su ofensiva en la temporada 2026: un extranjero y otro peruano. Justamente, reveló que iba a ser de selección peruana, por lo que se confirmó a Luis Ramos como el '9' de La Victoria.
Sin embargo, confesó que hubo conversación con Raúl Ruidíaz para que asuma el rol de delantero en Alianza Lima, pero que finalmente no se llegó a buen puerto en este tipo de negaciones. La 'Pulga' era considerado un atacante de selección, por lo que el cuadro 'victoriano' no veía con malos ojos la llegada del artillero de 35 años.
"Cuando yo he tenido información se las he dado. No les lancé nombres y les dije que iban a venir dos '9': extranjero y peruano. Y el peruano era de selección. Y llegó Ramos. Se habló con Ruidíaz también. Un '9' de selección", manifestó Mr. Peet en su programa "Madrugol".
Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau
Con miras a la temporada 2026, Raúl Ruidíaz tiene asegurado su futuro con Atlético Grau de Piura. El atacante nacional firmó un contrato con los 'albos' hasta fines del 2029, por lo que prácticamente cerrará su etapa profesional con camiseta del conjunto que lidera Ángel Comizzo.
Valor de mercado de Raúl Ruidíaz
Según el portal "Transfermarkt", Raúl Ruidíaz tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 35 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor versión en la temporada 2021, cuando llegó a valer 8 millones de euros con camiseta de Seattle Sounders de la MLS.
