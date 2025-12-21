Vale casi medio millón de euros y expresó su deseo de jugar el 2026 en Alianza: "Salir campeón"

Alianza Lima ya empezó la planificación de su plantel, anunciando algunas renovaciones y varios fichajes para poder aumentar sus chances de salir campeón en la Liga 1 2026. En plenos rumores por el mercado de fichajes, un destacado volante cotizado en casi medio millón sorprendió al manifestar su deseo de jugar con los blanquiazules la siguiente temporada.

Vale casi medio millón de euros y expresó su deseo de jugar el 2026 en Alianza Lima

Conscientes de que necesitarán mantener a varias de sus principales figuras, Alianza Lima aseguró contratos a largo plazo con algunos jugadores, entre ellos Jesús Castillo, quien tuvo una temporada marcada por altibajos, aunque todavía mantiene vínculo con los ‘íntimos’ por una campaña más.

En ese contexto, el volante dialogó con los medios durante una actividad del club y fue consultado por el periodista José Varela sobre su continuidad en el plantel. Al respecto, Castillo no dudó en revelar que recibió propuestas para dejar la institución, pero dejó en claro que su enfoque está puesto en seguir la escuadra victoriana y lograr el título la próxima temporada.

Video: José Varela - YouTube

"Tengo contrato hasta 2026 con Alianza Lima, sí hay algunas propuestas, pero yo solo pienso en Alianza. Mi idea es poder mantenerme en el equipo para pelear un puesto en el siguiente año y poder salir campeón. No me quiero ir sin salir campeón", manifestó el destacado jugador.

De esta forma, el pivote despeja todos los rumores que lo colocaban fuera del club para el 2026, tras haberse perdido gran parte del campeonato y despertar el interés en múltiples equipos del fútbol peruano.

Jesús Castillo y sus números en Alianza Lima

Jesús Castillo comenzó la temporada como una de las piezas clave en el esquema de juego de los ‘íntimos’. No obstante, a mitad de año fue marginado de las convocatorias por decisión de Néstor Gorosito y recién en la recta final volvió a tener participación.

Aun así, el mediocampista dejó buenas sensaciones y fue importante en los 31 partidos que disputó, anotando un gol y registrando dos asistencias. Por otro lado, el pivote ostenta una cotización de 450 mil euros, según reveló la web de Transfermarkt.

Jesús Castillo habló sobre Pablo Guede

Por otro lado, Castillo también se refirió a la llegada del DT Pablo Guede y le deseó suerte en su estadía en el banquillo. "Conozco al profesor Guede, es un gran entrenador. Esperemos que el equipo pueda plasmar su idea rápidamente. Esperemos que el profesor pueda plasmar su idea con el equipo, pero para eso los jugadores tienen que estar en la condición de adaptarse rápido", señaló.