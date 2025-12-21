Carlos Zambrano rompe su silencio y le responde tajantemente a sus críticos: "La gente..."

Aunque a Carlos Zambrano muchas veces ha dado a entender que le resbalan las críticas, en algún momento mucho de lo que se dice lo va a llevar a incomodarse. El defensa de Alianza Lima ha sido señalado en los últimos meses por su rendimiento y su papel dentro del plantel. Lo han acusado hasta de tener enfrentamientos con Hernán Barcos, algo que él mismo ya descartó.

Su salida era una posibilidad a final de temporada, pero conversó con Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima, y este le terminó dando el visto bueno para que sea parte del plantel. Lo que el mismo Carlos Zambrano contó es que no tolerará ni una falta de indisciplina, pues esto podría llevarse a cualquier jugador a ser separado del plantel.

El defensa estuvo en el programa 'Al Volante' de la periodista Darinka Zumaeta y habló de la hinchada blanquiazul, calificándola de 'ingrata'. "Le dimos muchas alegrías al club, a la hinchada, pero la gente no se acuerda de lo bueno, sino de la último. A veces el fútbol es tan ingrato, la hinchada es tan ingrata. Son cosas del fútbol que nunca van a cambiar", comentó el defensa.

¿Zambrano será titular en Alianza Lima?

Todo dependerá de lo que haga el defensa en la pretemporada. Por ahí se habla de que llegaría un defensa chileno que juega en el fútbol mexicano. Con él serían Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y el mismo Carlos Zambrano. La competencia está dura, pero sin duda el 'Kaiser' parte con desventaja por las 7 expulsiones que sufrió durante la temporada 2025.

Carlos Zambrano podría retirarse

Desde hace un par de años el mismo defensa viene hablando sobre la posibilidad de retirarse del fútbol, pues quiere estar con su familia. Se sentía cómodo en Alianza Lima, pero las cosas están un poco intranquilas y eso podría llevarlo a tomar una decisión a final de la temporada 2026. De campeonar, podrían renovarle el contrato. Todo depende de su rendimiento y lo que él quiera.