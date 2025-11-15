0
EN DIRECTO
Final Alianza Lima vs Universitario por el Clausura
Adriana Lúcar falló penal en la final vuelta entre Alianza Lima vs Universitario | Movistar Deportes/Composición: Líbero

Adriana Lúcar y el insólito penal que falló para Alianza Lima en la final de la Liga Femenina

La delantera de Alianza Lima desperdició una clara chance de gol para el cuadro de José Letelier en la final vuelta del Torneo Clausura 2025 ante Universitario en Matute.

Solange Banchon

