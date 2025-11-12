'Puma' Carranza niega reconciliación con 'Chemo' y revela la verdad: "La relación está rota"

Atrás quedaron los rumores sobre una posible reconciliación entre el 'Puma' y 'Chemo' del Solar luego de que el exfutbolista de Universitario de Deportes señalara cuál es la verdad detrás de una fotografía que se tomaron juntos y que se interpretó como si su amistad habría vuelto a ser la misma. "Fue para las cámaras", dijo.

Todo empezó en el 2024 cuando luego de una victoria de Universitario ante Sport Boys en el Torneo Clausura cuando unas fotografías entre ambos se empezó a viralizar en las redes sociales. Ambos exfutbolistas aparentaban estar en buenos términos tras estar distanciados, pero luego de un año se reveló la verdad.

'Puma' Carranza revela la verdad de la foto con el 'Chemo'

A pesar de resaltar que siempre fueron amigos desde muy pequeños, el 'Puma' Carranza explicó que: "Terminó el partido y yo me fui solo porque tenía que firmar unos papeles en la oficina. Es él que se acerca a saludarme, ahí hablamos un rato. Prefiero no entrar en detalles, soy de guardarme ese tipo de cosas para mí. Con 'Chemo' siempre tuve una amistad muy fuerte. Yo siempre he sido muy claro, él a veces es frío por lo mismo que ha jugado en Europa y yo lo comprendo".

"Eso fue solo para las cámaras. No tengo por qué mentir. Cuando la relación está rota... es como el amor, no hay forma de recuperarla. Son cosas que pasaron en ese momento, en el entrenamiento de la 'U' y listo", expresó para el programa de streaming 'Entre ceja y ceja'.

Al igual que el 'Puma' Carranza, el 'Chemo' del Solar también es considerado como una de las grandes figuras que tuvo Universitario de Deportes. Aunque actualmente no tengan una buena relación, esto no interfiere en que ambos pasen a la historia del actual tricampeón del fútbol peruano.