'Puma' Carranza da rotunda opinión sobre posible llegada de Gallese a Universitario: "Es un..."

Luego de quedar como agente libre, Pedro Gallese viene siendo vinculado como refuerzo de Universitario de Deportes para buscar el tetracampeonato y hacer historia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es por ello que, el ídolo del club, José Luis Carranza salió al frente y expresó su fuerte postura ante la chance de que el 'Pulpo' llegue a Ate.

¿Qué dijo el Puma Carranza sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Universitario?

En el programa de YouTube, 'Trivu TV', el 'Puma' señaló que Gallese tiene todo el perfil ideal para sumarse al elenco de Jorge Fossati por lo que de concretarse su eventual fichaje sería una gran incorporación.

Pedro Gallese fue elogiado por el Puma Carranza tras sonar en Universitario

"Sabes que Gallese es el mejor arquero del Perú, Sudamérica y también podría ser el mejor del mundo. Es un arquerazo que lo ha demostrado y el que quiera venir a mi club, está con las puertas abiertas", manifestó el exvolante nacional.

En esa línea, José Luis Carranza resaltó la trayectoria profesional de Pedro Gallese y señaló que un futbolista de su categoría ayudaría bastante a la 'U', sobretodo no solo en el ámbito local sino también a nivel internacional. "Es un jugador con mucha experiencia, va a venir la Copa Libertadores y hay que hacer un buen torneo. La 'U' tiene que seguir superándose cada año y por qué no pensar en ganarla en algún momento", añadió.

Para sentenciar, el excentrocampista de Universitario indicó que el golero con pasado en Orlando City es el candidato ideal para resguardar el arco merengue, considerando las alternativas que existen en el mercado de pases.

"Aparte, ¿a quién puedes traer? Es la mejor opción porque primero a la 'U' no lo atacan. Todos los que quieran venir al club, las puertas están abiertas. No soy el dueño, sino un referente que empezó y terminó en el club más importante de la historia del Perú", finalizó el 'Puma'.