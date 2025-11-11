Exfutbolista de Universitario dio la sorpresa firmando por rival directo en la Liga 1

Universitario de Deportes celebra su condición de tricampeones y apunta a seguir haciendo historia al consagrarse con el tetracampeonato la siguiente temporada. Sin embargo, los hinchas quedaron sorprendidos al conocer que un exfutbolista crema ha firmado por un rival directo en la Liga 1 y buscará convertirse en su verdugo. ¿De quién se trata?

José Zevallos fue uno de los prospectos de Universitario que decidió dejar el club en busca de más minutos y crecimiento profesional. En este 2025, el lateral derecho militó en las filas de Cusco FC, donde ha sido considerado principalmente como revulsivo. No obstante, pese a no tener la continuidad esperada, sus actuaciones dejaron una grata impresión en la directiva del conjunto dorado.

Por ello, según informó el periodista Ernesto Macedo, el futbolista de 26 años renovó su contrato con Cusco FC por una temporada más. De esta forma, continuará en el equipo cusqueño con el objetivo de seguir destacando en la Liga 1 y ser un rival de peso en la lucha por el título nacional.

José Zevallos renovó su vínculo con Cusco FC hasta finales de 2026. Foto: José Zevallos Instagram

"El defensa José Zevallos renueva el compromiso y se mantiene una temporada más con Cusco FC. El lateral derecho disputará la Copa Libertadores 2026", reveló el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

José Zevallos y su paso por Universitario de Deportes

Zevallos inició su carrera en las divisiones menores de Universitario, donde fue considerado una de las grandes promesas del club. Su buen rendimiento lo llevó a ser promovido al primer equipo en 2018. Sin embargo, con el paso del tiempo no logró consolidarse como titular.

José Zevallos fue considerado una promesa en Universitario.

Durante su etapa en el cuadro principal, disputó 41 partidos en cinco temporadas, en los que anotó un gol. Finalmente, decidió salir del club a inicios de 2023 en busca de nuevas oportunidades.

¿Cuánto vale José Zevallos?

José Zevallos no ha logrado tener la cantidad de minutos que hubiera esperado en Cusco FC. Pese a ello, se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes del equipo, por lo que su valor de mercado incrementó hasta los 250 mil euros, la cifra más alta de su carrera, según datos de Transfermarkt.