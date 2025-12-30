Stranger Things, capítulo final: nuevo tráiler muestra la batalla con Vecna y el trágico desenlace de un querido personaje
Este miércoles 31 de diciembre se emitirá el capítulo final de Stranger Things Temporada 5. Un nuevo tráiler enciende las alarmas entre los fans.
El final cada vez más cerca. Netflix se alista para el estreno del último capítulo de la Temporada 5 de Stranger Things, el cual llegará la plataforma de streaming este miércoles 31 de diciembre a las 8:00 p.m. hora de Perú.
Pero, para emocionar aún más a los fans de Stranger Things, la plataforma de streaming ha lanzado un pequeño tráiler en el que se ve un pequeño adelanto de lo que se verá en el Episodio final de Stranger Things que tendrá una duración de 2 horas.
PUEDES VER: Stranger Things: The First Shadow: dónde ver la precuela oficial que cuenta el origen de Vecna
¿Qué se verá en el capítulo final de Stranger Things Temporada 5?
Si eres fanático de Stranger Things, seguramente ya te viste los 7 primeros capítulos de esta última temporada, la cual fue dividida en dos volúmenes. Pues bien, llegamos a la parte final en la que Vecna intentará fusionar Hawkins y el Avismo, mediante una especie de ritual en la que involucra a doce niños que él mismo reclutó.
Uno de estos niños secuestrados por Vecna es Holly Holly Wheeler, la hermana de Mike, quien no pudo ser rescatada por Max, luego de ambas estar dentro del Abismo y llegar al Upside Down.
En el capítulo final de Stranger Things veremos la batalla final entre Once y Vecna, pero todo parece indicar que este enfrentamiento habrá más de un personaje muerte y todo indica que es Steve Harrington, puesto que se ve que Dustin sufre por la caída de un personaje en la trama.
También se podría ver la muerte de Once y Ocho, quienes decidirán quedarse en el Upside Down antes que todo se destruya. ¿Para qué? Para evitar que con su sangre sigan infectando a más niños en busca de cear un ejército con superpoderes.
Horario del estreno del capítulo final de Stranger Things
- México (CDMX – UTC-6): 7:00 p. m.
- Colombia (UTC-5): 8:00 p. m.
- Argentina (UTC-3): 10:00 p. m.
- Brasil (São Paulo – UTC-3): 10:00 p. m.
- España (hora peninsular): 2:00 a. m. del día siguiente
- Estados Unidos:
- Costa Este (EST): 8:00 p. m.
- Centro (CST): 7:00 p. m.
- Costa Oeste (PST): 5:00 p. m.
