One Piece Netflix Temporada 2: Chopper protagoniza nuevo tráiler de la serie live action que llega en 2026

One Piece se ha convertido en uno de los manga y anime más populares del mundo. La obra de Eiichirō Oda fue llevada a la TV de Japón por primera vez en octubre de 1999 y actualmente está por estrenar el capítulo 1154 que llegará el próximo 27 de diciembre de 2025.

La fama del anime One Piece hizo posible que la gigante del streaming Netflix decidiera hacer una versión 'Live action' para mostrar las aventuras de Monkey D. Luffy junto a su tripulación.

La primera temporada de la serie 'Live Action' de One Piece se estrenó en septiembre de 2023, su éxito en la plataforma Netflix hizo que se anuncie la segunda temporada, la cual finalmente es una realidad y será estrenada en marzo de 2026.

Para esta segunda temporada se verán dos de los 'Nakamas' más queridos. Por un lado, ya se sabe que Nico Robin llegará en esta Temporada 2 de One Piece y finalmente se reveló el aspecto del carismático Tony Tony Chopper.

Tony Tony Chopper, más conocido como Chopper, y apodado "El amante del algodón de azúcar", es un reno antropomórfico, y el médico de la tripulación de Monkey D. Luffy. Finalmente Netflix reveló quiénes serán las actrices que prestarán su voz para este personaje en diferentes idiomas que se trasmitirá la serie.

La voz en inglés de Tony Tony Chopper está a cargo de Mikaela Hoover. La voz en japonés será interpretada por Ikue Otani, quien también interpreta al mismo personaje en el anime. Sin embargo, para el idioma español tendremos a Nallely Solís, quien también ha dado su voz para la versión latina del pequeño reno antropomórfico.

Lo mejor de todo es que finalmente se sabe que en marzo de este 2026 se emitirán los nuevos capítulos y una nueva saga de One Piece, donde finalmente se verán nuevas aventuras de esta singular tripulación liderada por Monkey D. Luffy, interpretado por el joven actor Iñaki Godoy.