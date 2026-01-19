Tom & Jerry: La brújula mágica: ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver la película animada 3D?
El gato y el ratón más famosos, vuelven a las salas de cine con una nueva película, pero en formato 3D. La cinta ya está en cartelera, pero pronto llega vía streaming.
En el año 1940 se estrenó el cortometraje "Puss Gets the Boot", un dibujo animado en el que un gato perseguía a un ratón y era víctima de una serie de accidentes. Con el paso del tiempo, estos personajes tuvieron su propio show y nació así 'Tom & Jerry' una de las caricaturas más populares.
El tiempo ha pasado y estos cartoons han evolucionado a tal punto que ahora se lucen en una nueva película en 3D, la cual acaba de estrenarse en todo el mundo y lleva como título "Tom & Jerry: La brújula mágica".
PUEDES VER: 'Humana por accidente': cuándo se estrena el capítulo 3, de qué trata y cuántos episodios tendrá el K-drama de Netflix
¿De qué trata "Tom & Jerry: La brújula mágica"? Para este largometraje creado en formato 3D, se verá nuevamente al gato Tom y al ratón Jerry envueltos en un enredo de 'otro mundo'.
Jerry encuentra una antigua brújula con poderes mágicos. Este objeto no solo señala el norte, sino que abre portales hacia mundos fantásticos llenos de criaturas extrañas, desafíos y peligros, obligando a ambos a salir de su eterna persecución para sobrevivir. A lo largo del viaje, Tom y Jerry deben cooperar para regresar a casa, enfrentándose a villanos y resolviendo acertijos que ponen a prueba su ingenio.
La cinta animada 3D se estrenó hace solo algunos días y ha llamado la atención del público, por lo que se mantendrá en cartelera por unas semanas más. Sin embargo, muchos usuarios desean ver esta producción vía streaming.
Si bien aún sigue en cartelera, hay una alta posibilidad de que se pueda ver en la plataforma HBO Max en solo algunos meses. De momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de esta cinta animada a la plataforma, pero se estima que en marzo del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar.
- 1
Lotería de Boyacá del sábado 17 de enero: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
- 2
Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, lunes 19 de enero: resultados y últimos números ganadores del sorteo
- 3
Horóscopo de hoy, lunes 19 de enero según Josie: predicciones y tarot gratis aquí
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90