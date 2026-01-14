0
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata
Gol de Franco Mastantuono en Real Madrid vs Albacete. | Foto: América TV

¡En la agonía! Gol de Mastantuono en el último segundo del primer tiempo de Real Madrid vs Albacete

En la última jugada del primer tiempo, Franco Mastantuono se puso la capa de héroe y anotó el 1-1 de Real Madrid ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.

Diego Medina
