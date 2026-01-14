- Hoy:
¡En la agonía! Gol de Mastantuono en el último segundo del primer tiempo de Real Madrid vs Albacete
En la última jugada del primer tiempo, Franco Mastantuono se puso la capa de héroe y anotó el 1-1 de Real Madrid ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.
Ni en la Liga 1: partido de Real Madrid vs Albacete no se logra ver por fuerte neblina - VIDEO
¡959 goles! Cristiano Ronaldo se lució con un golazo para el 1-0 del Al Nassr vs Al Hilal - VIDEO
Gol de Endrick, ex Real Madrid, en su debut con Lyon en Francia en medio de la derrota blanca ante Barcelona
¡Euforia 'culé'! Gol de Raphinha para el 3-2 de Barcelona a Real Madrid: Doblete del brasileño
Vinicius Jr demostró su jerarquía y anotó un golazo para el empate del Real Madrid sobre Barcelona
¡Espectacular! Raphinha se lució con sensacional golazo para el 1-0 de Barcelona ante Real Madrid
¡Descomunal! Valverde anota un golazo de tiro libre para el 1-0 del Real Madrid vs Atlético Madrid
¡Locura! Felipe Chávez anotó gol con el primer equipo de Bayern Múnich vs Salzburgo - VIDEO
