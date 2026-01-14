¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander y dónde ver partido por la Copa del Rey?

Barcelona vuelve a la acción en la Copa del Rey ante Racing de Santander en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero. El equipo de Hansi Flick va por una nueva victoria contra los 'Vediblancos' este jueves por los octavos de final del prestigioso certamen. A continuación, conoce los horarios y canales para que no te pierdas la transmisión.

¿Cuándo juega Barcelona vs Racing de Santander?

Según la programación oficial, Barcelona se verá las caras ante Racing de Santander este jueves 15 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero, que tiene capacidad para recibir un aproximado de 22,308 hinchas.

Barcelona define su suerte en la Copa del Rey ante Racing de Santander

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander?

El partido que afrontarán Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey quedó pactado a partir de las 15:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de España. Repasa la guía de horarios en los demás países.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Racing de Santander?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO el choque entre los Catalanes y 'Montañeses' por los octavos de final de la Copa del Rey a través de la señal en exclusiva de América Televisión en territorio peruano o la plataforma streaming de América TVGO. Asimismo, en España puedes seguir todas las incidencias vía Movistar+ y LALIGA TV.

Argentina: Flow Sports

Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: Win Sports, Win Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports México, Sky+

Paraguay: Flow Sports

Perú: América Televisión, Movistar Deportes Perú, América TVGO

España: Movistar+, M+, LALIGA TV, Movistar Plus+

Uruguay: Flow TV

USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision, inter

Previa del partido Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey

Barcelona de España quiere seguir regalandole alegría a sus hinchas en el inicio del 2026. Como primer objetivo, el elenco 'Blaugrana' consiguió imponerse frente a su clásico rival, Real Madrid en la Supercopa de España, y tras ello se proclamaron como campeones del prestigioso torneo. Ahora, los dirigidos por Hansi Flick apuntan a seguir firmes y dejar en el camino a los 'Racinguistas' para tratar de sumar un nuevo título en su historia.

Barcelona es campeón de la Supercopa de España

Racing de Santander, por su parte, no pudo de local y cayó 3-2 contra Real Zaragoza por la Segunda División de España. Después de la derrota, 'El Rey en el Norte' deberá replantear su estratega ya que alfrente tendrá a uno de los clubes más poderosos de Europa que solo tiene en mente quedarse con el triunfo.