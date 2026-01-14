- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Canal confirmado para ver Barcelona vs Racing Club de Santander por octavos de Copa del Rey
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Barcelona vs Racing por los octavos de final de la Copa del Rey en El Sardinero.
Momento de un partidazo entre Barcelona vs Racing Club de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro de Hansi Flick se mide ante el actual líder de LaLiga Hypermotion (Segunda División de España), por lo que es un choque de alto rigor que presenciarán millones de aficionados. Conoce el canal de transmisión para no perderte ningún detalles de estos vibrantes 90 minutos.
¿Dónde ver Barcelona vs Racing Club de Santander?
El partido entre Barcelona vs Racing Club de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) totalmente gratis en todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la posibilidad de sintonizarlo en Movistar Deportes (Canal 003 y 703 HD) en servicio de paga por cable.
Del mismo modo, tienes los servicios streaming mediante las apps de Movistar TV App y América TVGO para verlo a través de tu teléfono móvil, PC y SmarTV.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Racing Club de Santander
- Brasil: Disney+ Premium Brasil
- Colombia: Win Sports, Win Play
- México: Sky Sports, Sky+
- Perú: América TV, América TVGO, Movistar Deportes, Movistar TV App
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Uruguay: Flow TV
- Venezuela: Venevisión
Racing y Barcelona, los líderes de LaLiga Hypermotion y LaLiga EA Sports.
Barcelona vs Racing Club de Santander: fecha, día y horario confirmado
Este choque de Copa del Rey entre Barcelona vs Racing Club de Santander se disputa el jueves 15 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España). Ambos elencos son líderes de sus respectivos certámenes, por lo que se pronostica un duelo de mucha intensidad de principio a fin.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90