Partidos de hoy EN VIVO, domingo 8 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 8 de febrero tenemos una intensa jornada de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los duelos más importantes que se disputarán en Italia, España y también en Sudamérica. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Sporting Cristal vs Melgar
|Movistar Play, L1 Max
|13:15
|Los Chankas vs Alianza Atlético
|Movistar Play, L1 Max
|15:30
|Cienciano vs Juan Pablo II
|Movistar Play, L1 Max
|18:00
|Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
|Movistar Play, L1 Max
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Brighton vs Crystal Palace
|ESPN, Disney+
|11:30
|Liverpool vs Manchester City
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Alavés vs Getafe
|ESPN2, Disney+
|10:15
|Athletic Club vs Levante
|ESPN2, Disney+
|12:30
|Atlético Madrid vs Real Betis
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Valencia vs Real Madrid
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Bologna vs Parma
|Disney+
|9:00
|Lecce vs Udinese
|Disney+
|12:00
|Sassuolo vs Inter
|ESPN3, Disney+
|14:45
|Juventus vs Lazio
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Köln vs RB Leipzig
|Disney+, ESPN5
|11:30
|Bayern München vs Hoffenheim
|Disney+, CazéTV
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Nice vs Monaco
|ESPN4, Disney+
|11:15
|Angers SCO vs Toulouse
|Disney+
|11:15
|Auxerre vs Paris
|Disney+
|11:15
|Le Havre vs Strasbourg
|Disney+
|14:45
|PSG vs Marsella
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Nacional vs Casa Pia
|13:00
|Sporting Braga vs Rio Ave
|YouTube
|15:30
|Benfica vs Alverca
|Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Sarmiento vs Atlético Tucumán
|TNT Sports, Max Argentina
|15:00
|Platense vs Independiente
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:15
|Huracán vs San Lorenzo
|TyC Sports, Disney+
|20:15
|Gimnasia Mendoza vs Instituto
|ESPN Premium, Disney+
|20:15
|Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Huachipato vs Universidad Chile
|max chile, TNT Sports Premium
|16:00
|Ñublense vs Deportes Limache
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Universidad Católica vs Deportes Concepción
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Alianza vs Once Caldas RCN
|Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
|18:20
|Deportivo Cali vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Libertad vs Guaraní
|Tigo Sports Paraguay
|18:30
|Nacional Asunción vs Olimpia
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:45
|Juventud vs Cerro Largo
|Disney+
|15:00
|Racing vs Deportivo Maldonado
|18:30
|Boston River vs Nacional
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Trujillanos vs Carabobo
|16:00
|Metropolitanos vs Deportivo La Guaira
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.