Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 8 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación completa y agenda de los partidos en vivo más importantes para disputarse este domingo 8 de febrero en las principales ligas del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 8 de febrero
Programación de partidos en vivo para este domingo 8 de febrero | FOTO: LIBERO
Este domingo 8 de febrero tenemos una intensa jornada de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los duelos más importantes que se disputarán en Italia, España y también en Sudamérica. Consulta el horario y canales de transmisión.

Árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá la vuelta ante 2 de Mayo

PUEDES VER: Polémico árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Sporting Cristal vs MelgarMovistar Play, L1 Max
13:15Los Chankas vs Alianza AtléticoMovistar Play, L1 Max
15:30Cienciano vs Juan Pablo IIMovistar Play, L1 Max
18:00Alianza Lima vs Comerciantes UnidosMovistar Play, L1 Max

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Brighton vs Crystal PalaceESPN, Disney+
11:30Liverpool vs Manchester CityESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Alavés vs GetafeESPN2, Disney+
10:15Athletic Club vs LevanteESPN2, Disney+
12:30Atlético Madrid vs Real BetisESPN2, Disney+
15:00Valencia vs Real MadridDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Bologna vs ParmaDisney+
9:00Lecce vs UdineseDisney+
12:00Sassuolo vs InterESPN3, Disney+
14:45Juventus vs LazioESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Köln vs RB LeipzigDisney+, ESPN5
11:30Bayern München vs HoffenheimDisney+, CazéTV

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Nice vs MonacoESPN4, Disney+
11:15Angers SCO vs ToulouseDisney+
11:15Auxerre vs ParisDisney+
11:15Le Havre vs StrasbourgDisney+
14:45PSG vs MarsellaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30 Nacional vs Casa Pia
13:00Sporting Braga vs Rio AveYouTube
15:30Benfica vs AlvercaZapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Sarmiento vs Atlético TucumánTNT Sports, Max Argentina
15:00Platense vs Independiente TyC Sports, ESPN Premium
17:15Huracán vs San LorenzoTyC Sports, Disney+
20:15Gimnasia Mendoza vs InstitutoESPN Premium, Disney+
20:15Vélez Sarsfield vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Huachipato vs Universidad Chilemax chile, TNT Sports Premium
16:00Ñublense vs Deportes Limachemax chile, TNT Sports Premium
18:30Universidad Católica vs Deportes Concepciónmax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Alianza vs Once Caldas RCNNuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
18:20Deportivo Cali vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
20:30Jaguares de Córdoba vs Deportivo PereiraFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Libertad vs GuaraníTigo Sports Paraguay
18:30Nacional Asunción vs OlimpiaTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
7:45Juventud vs Cerro LargoDisney+
15:00Racing vs Deportivo Maldonado
18:30Boston River vs Nacional

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Trujillanos vs Carabobo
16:00Metropolitanos vs Deportivo La Guaira

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

