Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO por la Liga Profesional Saudí: TRANSMISIÓN del partido

Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO ONLINE GRATIS | Tras derrotar al Al Kholood como visitante, el Al-Nassr buscará un nuevo triunfo, pero esta vez ante el Al Riyadh, equipo que está entre los últimos puestos de la tabal general. Este enfrentamiento es parte de la fecha 20 de la Liga Profesional de Saudí que tiene como líder absoluto al Al-Hilal. Conoce por dónde se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, horario y pronóstico.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo en negociaciones para jugar en Perú y se filtró el posible rival

Al-Nassr vs Al Riyadh EN VIVO ONLINE: alineaciones confirmadas

Al-Nassr: Bento; Sultan, Simakan, Iñigo, Saad; Alhassan, Ângelo, Ayman, Ghareeb; Mané y João Félix.

Once de Al Nassr.

Al Riyadh: Milan Borjan; Osama Al-Bawardi, Mohammed Al-Khaibari, Juan Barit, Abdellah Al-Khaibari, Ismaila Soro, Sergio González, Ahmed Al-Saidi, Anthony Tosi, Titi Okou y Sultan Haron.

Once de Al Riyadh.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder disfrutar del partido entre Al Nassr vs. Al Riyadh EN VIVO como parte de la nueva fecha de la Liga Profesional Saudí, vas a tener que considerar los siguientes canales de transmisión oficial, según el país donde estés.

Brasil: SporTV, BandSports, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Canal GOAT, Sky Plus, Vivo Play.

Arabia Saudita: Thmanyah, Jaco.

México: FOX One.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fox Sports 2, futboTV, FOX Deportes y Fox One.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Riyadh HOY?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados en los que podrás disfrutar el partido desde diferentes partes del mundo para que no te pierdas ningún incidente entre el Al Nassr vs Al Riyadh por la jornada 20 de la Liga Profesional Saudí.

Perú, Ecuador y Colombia: 10:15 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:15 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12.15 p.m.

México y Centroamérica: 9:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Al Nassr y Al Riyadh EN VIVO ONLINE

Al Nassr busca el título tras varias temporadas y llevarse una victoria en su visita al estadio del Al Riyadh. Lo cierto es que la realidad para ambos equipos es diferente. Por un lado está el Al Nassr que es segundo en la clasificación con 43 puntos, solamente siendo superado por el Al-Hilal con 46 y llega en una racha de victorias. Por otro lado, está el Al Riyadh que está entre las últimas posiciones de la liga y como locales no conocen la victoria desde hace más de 5 fechas.

Al Nassr vs Al Riyadh: pronóstico y cuánto paga

Antes de iniciar el partido, a pesar de jugar como visitante, el equipo del Al Nassr es considerado como el gran favorito para quedarse con la victoria y los tres puntos ante el Al Riyadh. Estas son las cuotas de las casas de apuestas.

Casa de apuesta Al Riyadh Empate Al Nassr betsson 9.80 6.50 1.21 Betano 12.00 6.60 1.22 bet365 10.00 6.50 1.22 1XBET 10.20 7.10 1.15 coolBET 13.00 7.00 1.20 DoradoBet 12.00 7.00 1.18

¿Dónde se juega el Al Nassr vs Al Riyadh?

El partido entre el Al Nassr vs Al Riyadh en el Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium. Este recinto tiene una capacidad de albergar a más de 15 mil espectadores y se espera que esté en su mayor capacidad.