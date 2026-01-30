0
¡De locos! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr: 'CR7' suma 961 anotaciones - VIDEO

El récord de los 1000 goles se aproxima para Cristiano Ronaldo quien selló el 1-0 de Al Nassr ante Al Kholood por la Saudi Professional League.

Diego Medina
Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr.
Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr. | Foto: RSL
Sobre los 47 minutos del partido, Al Nassr encontró el gol para abrir el marcador ante Al Kholood por la jornada 19 de la Saudi Professional League. Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente con gran definición que le permite alcanzar los 961 goles en su carrera profesional.

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

