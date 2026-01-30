- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
¡De locos! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr: 'CR7' suma 961 anotaciones - VIDEO
El récord de los 1000 goles se aproxima para Cristiano Ronaldo quien selló el 1-0 de Al Nassr ante Al Kholood por la Saudi Professional League.
Sobre los 47 minutos del partido, Al Nassr encontró el gol para abrir el marcador ante Al Kholood por la jornada 19 de la Saudi Professional League. Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente con gran definición que le permite alcanzar los 961 goles en su carrera profesional.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90