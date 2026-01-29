0
Mano Menezes fue presentado como el DT de Perú

Partidos de hoy, viernes 30 de enero: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 30 de enero. Regresa la Liga 1, además, hay acción en la Bundesliga, LaLiga y Serie A.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 30 de enero.
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 30 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 30 de enero. La Liga 1 2026 regresa con un partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.  También tenemos acción en las principales ligas del mundo, como la Bundesliga, Serie y LaLiga.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo por el inicio de la Liga 1 2026

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
12:00Sport Huancayo vs. Alianza LimaL1 MAX
15:15UTC vs. Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Colonia vs. WolfsburgoDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Espanyol vs. AlavésESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Lens vs. Le HavreESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Lazio vs. GenoaDisney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
8:50Al Taawon vs. Al Okhdood--
12:30Al Kholood vs. Al Nassr--
12:30Neom SC vs. DamacZapping y Claro TV +

Partidos de hoy por Torneo Amistoso de Verano

HoraPartidoCanal
18:00The Strongest vs. Bolívar

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00U de Chile vs. Audax ItalianoBet365

Partidos de hoy por Copa Chile

HoraPartidoCanal
17:00Antofagasta vs. Cobreloa--

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs. TolucaViX
22:00Pumas vs. Santos LaguaViX
22:06Juárez vs. Cruz Azul1xBet

Partidos de hoy por la Liga Portugal

HoraPartidoCanal
13:45Penafiel vs. LeixoelBetano

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
18:00Puerto Cabello vs. MetropolitanosBet365

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

