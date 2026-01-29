- Hoy:
Partidos de hoy, viernes 30 de enero: programación, horarios y dónde ver
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 30 de enero. Regresa la Liga 1, además, hay acción en la Bundesliga, LaLiga y Serie A.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 30 de enero. La Liga 1 2026 regresa con un partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo. También tenemos acción en las principales ligas del mundo, como la Bundesliga, Serie y LaLiga.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Sport Huancayo vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|15:15
|UTC vs. Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Colonia vs. Wolfsburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Espanyol vs. Alavés
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Lens vs. Le Havre
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Lazio vs. Genoa
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:50
|Al Taawon vs. Al Okhdood
|--
|12:30
|Al Kholood vs. Al Nassr
|--
|12:30
|Neom SC vs. Damac
|Zapping y Claro TV +
Partidos de hoy por Torneo Amistoso de Verano
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|The Strongest vs. Bolívar
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|U de Chile vs. Audax Italiano
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Antofagasta vs. Cobreloa
|--
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs. Toluca
|ViX
|22:00
|Pumas vs. Santos Lagua
|ViX
|22:06
|Juárez vs. Cruz Azul
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Penafiel vs. Leixoel
|Betano
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Puerto Cabello vs. Metropolitanos
|Bet365
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
