¿Vuelve a Alianza? Carlos Bustos reveló si dejará UTC por una buena oferta: "Es una.."

Alianza Lima se encuentra en un momento complicado luego de que Pablo Guede no consiguiera clasificar en la Copa Libertadores y no logre un buen juego en la Liga 1 2026. Por ello, desde la directiva blanquiazul están viendo opciones de reemplazo y ahora Carlos Bustos fue consultado si dejaría UTC por una buena oferta.

¿Vuelve a Alianza Lima? Carlos Bustos reveló si dejará UTC si recibe una importante oferta

En la conversación con Radio Ovación, Bustos fue consultado sobre diversos temas que abarcan a UTC, su actual club, y sobre la Liga 1. Asimismo, también se le preguntó si dejaría el equipo cajamarquino en medio del mal momento que vive Alianza.

Carlos Bustos dejó en claro que si bien se encuentra comprometido al 100% con el Club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), hay ofertas que uno no puede dejar pasar si son demasiado importantes. No obstante, hablaría con la directiva para tomar una decisión luego de un análisis.

Carlos Bustos fue técnico de Alianza Lima entre 2021 a 2022.

"Gusta llegar a un lugar, comprometernos a fondo, pero hay situaciones que de repente puedan aparecer y que uno no puede dejar pasar si son demasiadas importantes. Esa es una comunicación en conjunto, en análisis con la directiva", reveló.

Las palabras de Bustos dejan una puerta abierta si la directiva de Alianza desea ofertar por él para que vuelva a ponerse el buzo blanquiazul y así abandonar UTC.

Alianza Lima busca nuevo técnico tras mal momento de Pablo Guede

Según reveló el periodista José Varela, las críticas por el mal momento que vive Alianza Lima tras no clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores y no tener una idea clara en la Liga 1 bajo la dirección técnica de Pablo Guede, ha hecho que la directiva del cuadro blanquiazul tome cartas en el asunto y se encuentre en busqueda de un nuevo entrenador.

La salida del argentino Guede dependerá de cómo quede el encuentro que sostendrá Alianza ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.