Veteranos de guerra exigen a Ron DeSantis frenar las ejecuciones a los militares en el "corredor de la muerte"

El corredor de la muerte está ubicado dentro de la Prisión Estatal en Raiford, Florida. Allí, los reclusos son ejecutados tras ser condenados por delitos capitales como el asesinato, y se utilizan métodos como la inyección letal o la silla eléctrica para cumplir la sentencia. En este lugar han sido ejecutadas varias personas, pero un grupo de excombatientes del ejército ha protestado. Aquí te contamos el motivo.

Carta a Ron DeSantis

En lo que va del año, Florida se prepara para ejecutar a su cuarto veterano de guerra en el corredor de la muerte. Por ello, un grupo de militares retirados pide al gobernador Ron DeSantis que detenga estas prácticas en la prisión estatal donde se encuentra el "corredor de la muerte". De manera formal, enviarán una carta esta semana.

Esta es la Prisión Estatal en Raiford, Florida y aquí se encuentra el llamado "corredor de la muerte". Foto: AP

En la carta, instan a reconsiderar la ejecución de Kayle Bates, una exintegrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, programada para el martes 19 de agosto de 2025. El documento está firmado por más de 130 exsoldados. La acusada, de 67 años, fue enviada al corredor de la muerte tras quitarle la vida a puñaladas a Janet White en 1982, luego de secuestrarla de una oficina de seguros de State Farm en el condado de Bay.

El documento que enviarán señala: "Ejecutar a un veterano quebrantado por la guerra y abandonado sin la atención adecuada no es justicia. Es un incumplimiento del deber. Es el abandono definitivo". Si se concreta el acto, será la décima ejecución en la prisión y la cuarta de un veterano militar. El informe detalla que hay 30 personas que han pertenecido al cuerpo militar en el corredor de la muerte.

El grupo militar reclama a DeSantis

"Nunca podremos ser un estado amigo de los veteranos cuando nuestro líder aprueba su muerte a manos del Estado. Les instamos ahora a liderar con valentía, a retomar el código de honor de su servicio y a dejar de provocar las ejecuciones de nuestros compañeros soldados", escribió el colectivo defensor de la vida de los antiguos soldados. Además, apelan a la propia experiencia militar del gobernador.

Desde que el funcionario asumió el poder en Florida, ya son cinco las personas en la misma situación que han sido ejecutadas. Estos son: Bobby Joe Long, Duane Owen, Edward James, Jeffrey Hutchinson y Edward Zakrzewski, todos condenados por delitos graves y que pasaron por un largo proceso de apelación.