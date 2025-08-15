- Hoy:
Pánico en EE. UU.: reportan orden de arresto para conductor de Uber que trabajaba con visa vencida y agredió sexualmente a joven
Un ciudadano libanés y conductor, que ingresó a EE. UU., excedió el tiempo permitido por su visa y, posteriormente, atacó a mujer.
Alarmante situación. Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió emitir una orden de arresto inmediata contra un inmigrante ilegal originario del Líbano, quien ahora enfrenta cargos por el secuestro de una pasajera de Uber en Texas, Estados Unidos.
Este lamentable hecho llamó la atención en la comunidad local y ha puesto de relieve las implicaciones de la inmigración ilegal en la seguridad pública. Asimismo, se evidenció la rápida respuesta de las autoridades contra este grupo de extranjeros y sus preocupantes acciones en el país. AQUÍ todos los detalles.
Conductor de Uber, con visa vencida, agrede sexualmente a joven
FoxNews, otros medios internacionales y las autoridades difundieron imágenes y toda la información sobre la reciente orden de arresto que tiene un inmigrante Líbano, quien fue detenido el 6 de agosto por el Departamento de Policía de Friendswood, esto luego de ser acusado por atacar sexualmente una mujer de 21 años, mientras trabajaba como conductor de Uber, pese a que su visa estaba expirada.
Sameh Mohamad Chami, de 49 años, según informes, habría atacado a la víctima, quien se quedó dormida en el asiento trasero del vehículo después de una noche en un salón de Galveston y se despertó en el asiento delantero, con sus pantalones cortos desabrochados, en un estacionamiento cercano a una escuela.Ordenan el arresto inmediato para conductor de Uber por visa vencida y agresión sexual a joven.
Ante este caso, la familia de la mujer, contó que estaban al pendiente de su ubicación, es así que lograron rastrearla hasta un estacionamiento vacío alrededor de las 3 a. m. La joven informó a las autoridades que Chami había introducido sus manos en sus pantalones. La policía indicó que el sospechoso había finalizado el viaje antes de llevar a la mujer a su domicilio.
Chami, quien ingresó a Estados Unidos el 2 de diciembre de 2021 con una visa de turista B-2, había solicitado una extensión de su estadía, la cual fue concedida hasta el 1 de diciembre de 2022. No obstante, no abandonó el país como se le había requerido, lo que lo convirtió en un inmigrante indocumentado durante más de tres años.
¿Cuál era la situación de Chami en EE. UU.?
Ante esta situación, ICE no dudó en emitir una orden de detención para evitar su liberación. Asimismo, no se conoce más detalles al respecto.
Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó la situación, señalando que Chami fue admitido en el país bajo la administración de Biden y enfatizó la necesidad de proteger a todas las mujeres de los depredadores sexuales, sin excepción.
