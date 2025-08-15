'Clarín' y otros medios internacionales informaron que el pasado 30 de junio de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, hizo público su ambicioso paquete legislativo, el cual está enfocado en la modernización de la construcción de viviendas e infraestructura en el estado.

Esta sorpresiva iniciativa, que forma parte del presupuesto 2025-2026, tiene como finalidad reducir los retrasos y costos asociados, además de facilitar el acceso a viviendas asequibles en uno de los mercados inmobiliarios más elevados del país americano. En esta nota de Líbero, más detalles y todo sobre el proyecto.

Newsom firmó ley que revolucionará el mercado y las viviendas en California

Hace unos días, Newsom oficializó este paquete legislativo, el cual fue presentado con los proyectos AB 130 y SB 131, los cuales buscan reformar la normativa relacionada con permisos, planificación urbana y asistencia a personas sin hogar.

El gobernador consideró que esta iniciativa representa una "agenda de la abundancia", orientada a proporcionar certidumbre jurídica a los desarrolladores y a acelerar la producción de vivienda en California. Además, precisó que "este no es solo un presupuesto. Es un presupuesto que construye", lo que refleja la intención de implementar un cambio estructural que integre el desarrollo urbano y soluciones sociales - ambientales.

Newsom firmó ley que revolucionará el mercado y las viviendas en California.

Esta ley también prohíbe que tarifas o requisitos financieros interfieran en el desarrollo de estas unidades y establece un programa estatal que garantiza la aprobación ministerial para su construcción, evitando que las agencias locales impongan normas que compliquen su implementación.

En tanto, esta normativa regula las prácticas hipotecarias, tipificando como ilegales ciertas conductas de administradores hipotecarios y estableciendo procedimientos claros para la notificación y resolución de disputas. También se ajustan las políticas de asociaciones de interés común, limitando las sanciones monetarias y reforzando los derechos de los propietarios.

¿Qué programas fortaleció Newsom en medio de la aprobación de estas leyes?

Newsom, en otro momento, decidió fortalecer el Programa de Reforzamiento Sísmico para Viviendas Multifamiliares de Planta Baja, destacando la importancia de la asistencia financiera para mitigar riesgos estructurales.

En ese sentido, La SB 131 facilita un marco que asegura que las inversiones se dirijan hacia resultados concretos, beneficiando a las personas en situación de calle. Esta legislación fortalece la colaboración regional, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente crisis de vivienda en California.