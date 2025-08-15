Recientemente, Noticias Telemundo y otros medios revelaron que, LaToya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans, ciudad ubicada al sureste del estado de Luisiana, Estados Unidos, enfrenta inesperadas acusaciones federales por presuntamente defraudar a su localidad en medio de un presunto intento por ocultar su vínculo amoroso con un oficial de policía, según revelaron las autoridades fiscales. En esta nota, más detalles.

Acusan de corrupción a la alcaldesa de este estado de EE. UU. por impensada razón

Hace unas horas, se anunció las serias acusaciones de conspiración que enfrenta Cantrell por, presuntamente, cometer fraude electrónico y obstruir la justicia, así como de realizar declaraciones falsas ante un gran jurado. La denuncia se llevó a cabo este viernes, en horas de la tarde, en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana.

Tras la revelación de los cargos, un abogado de Cantrell conversó con NBC News y resaltó que aún no habían tenido acceso a la acusación y, por lo tanto, no podían ofrecer declaraciones al respecto.

Según los fiscales, Cantrell mantuvo una relación con Jeffrey Paul Vappie II, quien trabajó en la unidad de protección ejecutiva del Departamento de Policía de Nueva Orleans en múltiples ocasiones entre mayo de 2021 y abril del año pasado.

La impensada acusación sostiene que ambos utilizaron sus posiciones para implementar un plan que les permitía defraudar a la ciudad, realizando actividades personales mientras Vappie se hacía pasar por un funcionario en servicio y cobraba por ello.

¿Quién es Cantrell y por qué ha generado gran impacto este caso en EE. UU.?

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad, Cantrell, quien representa al partido Demócrata, se mantiene en la recta final de su mandato, el cual concluirá en enero del 2026.

A lo largo de sus 300 años de historia, la ciudad ha tenido a Cantrell como su primera mujer en ocupar este cargo. Su segundo período ha estado marcado por la controversia, destacando una moción de destitución presentada en 2022 y críticas en la actualidad.