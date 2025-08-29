Atención inmigrantes en EE. UU. | ¿Quiénes califican para participar en la lotería de visas?

La lotería de visas para inmigrantes en Estados Unidos es una oportunidad clave para quienes buscan una nueva vida en el país. Este programa, conocido como el "Diversity Visa Program", ofrece miles de visas a personas de países con bajas tasas de inmigración a EE. UU. Sin embargo, no todos los inmigrantes califican para participar.

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos, como tener una educación mínima o experiencia laboral. Además, el proceso de selección es aleatorio, lo que hace que la competencia sea a un alto nivel. Conoce los detalles sobre quiénes pueden participar en esta oportunidad única.

¿Qué inmigrantes califican para participar en la lotería de visas?

El Programa de Visas de Diversidad ofrece un número limitado de visas anuales. Las personas seleccionadas en la lotería podrían obtener la residencia permanente o Green Card tras completar el proceso de aplicación. Para participar, es necesario cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano de un país con bajo índice migratorio hacia EE. UU.

También se requiere tener al menos un diploma de secundaria o experiencia laboral en una ocupación elegible. Cada año, el Departamento de Estado publica una lista actualizada de países elegibles. Por eso, es importante que se revise la lista y los requisitos de educación, empleo y pasaporte, los cuales se detallan en las instrucciones de la Lotería DV 2026.

¿Cuando es la lotería de visas 2025?

Los resultados ganadores de la lotería de visas 2025 "Programa de Visas de Diversidad 2025" ya fueron publicados desde el 4 de mayo de 2024 en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE. UU. y estarán hasta el 30 de septiembre de 2025.