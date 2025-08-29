En estos ESTADOS puedes utilizar tu identificación digital de LICENCIA DE CONDUCIR

Cada vez más estados en EE. UU. permiten el uso de la licencia de conducir digital, lo que facilita el acceso a servicios sin necesidad de documentos físicos. Esta innovación promete simplificar trámites cotidianos como la verificación de identidad.

Además de ser práctica, la licencia digital ofrece mayor seguridad al reducir el riesgo de pérdida o robo de documentos físicos. En ese sentido, conoce los estados que ya han adoptado esta modalidad.

¿Cuáles son los estados en EE. UU. que te permiten usar la licencia de conducir digital?

Varios estados en EE. UU. ya permiten el uso de licencias de conducir digitales, las cuales se pueden almacenar y mostrar a través de dispositivos móviles. Estados como Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida y Maryland son algunos de los que han adoptado esta opción, brindando a los conductores un acceso más fácil y seguro a su licencia sin necesidad de cargar una versión física.

Estas licencias digitales son válidas para identificar a los conductores en situaciones cotidianas, como la compra de alcohol o al pasar por el control de seguridad en aeropuertos. Sin embargo, algunos estados aún no permiten su uso en todos los escenarios, como durante una detención policial o en ciertos controles de seguridad. Es así que a medida que más estados implementan esta tecnología, se prevé que la disponibilidad de licencias digitales crezca.

¿Qué es una licencia de conducir digital?

Una licencia de conducir digital es una versión electrónica del permiso tradicional, que se guarda en una aplicación móvil en lugar de ser una tarjeta física. Es así que los conductores pueden acceder a su información de identificación y autorización para conducir de forma rápida y segura. Esta opción digital proporciona la ventaja de no necesitar llevar siempre la licencia física consigo.