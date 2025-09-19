Atención inmigrantes: esta es la cuota adicional que ha impuesto el gobierno de Donald Trump para las visas H-1B
El gobierno de Donald Trump ha implementado una nueva cuota adicional para las visas H-1B. Conoce los detalles y cómo podría afectarte si planeas aplicar.
El gobierno de Donald Trump ha decidido imponer una cuota adicional sobre las visas H-1B, afectando a muchos inmigrantes que buscan trabajar en Estados Unidos. Este cambio incrementa los costos para obtener una visa de trabajo temporal, lo cual podría complicar el proceso para empresas y trabajadores extranjeros.
La medida busca generar más ingresos para el gobierno federal, pero también plantea desafíos para aquellos que dependen de estas visas para desarrollarse profesionalmente en el país. Los detalles de esta cuota adicional y su implementación aún están siendo debatidos, pero se espera que afecte la demanda de este tipo de visados.
Esta es la cuota adicional para las visas H-1B
Este último viernes, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que introduce una cuota extra de $100,000 para las visas H-1B, destinadas a trabajadores temporales con habilidades especializadas. Esta acción refuerza su postura restrictiva sobre la inmigración, lo que es visto como un triunfo por quienes defienden políticas más severas. Sin embargo, ha generado inquietud entre los empresarios tecnológicos que dependen de talento extranjero altamente cualificado.
¿Para qué sirven las visas H-1B?
Las visas H-1B son visas temporales de trabajo que se conceden a profesionales extranjeros que buscan laborar en sectores especializados en Estados Unidos. Asimismo, están dirigidas a personas con habilidades avanzadas en áreas como tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas, entre otras. Los beneficiarios pueden permanecer en el país durante tres años, con opción a prorrogar su estadía.
Por otro lado, también existen las visas H-2B, las cuales permiten a los empleadores en Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros temporales para cubrir vacantes en sectores no agrícolas donde no hay suficiente mano de obra local. Se usan principalmente en industrias como la hotelería, la construcción y el paisajismo.
