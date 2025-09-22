Atención, inmigrantes en EE. UU.: para este grupo de solicitantes aplicará el nuevo costo de la visa H-1B

Atención a todos los inmigrantes en Estados Unidos que buscan obtener la visa H-1B: un reciente cambio en las políticas migratorias ha incrementado el costo asociado a este trámite. Esta modificación afecta a los solicitantes de ciertos grupos específicos, lo que podría alterar los planes de muchos profesionales extranjeros.

El nuevo costo de la visa H-1B no es solo una cuestión económica, sino que también podría tener implicaciones importantes en el acceso de algunos trabajadores al mercado laboral estadounidense. Es fundamental entender cómo este ajuste impactará tu solicitud y qué pasos tomar para optimizar tu proceso migratorio.

Para este grupo de solicitantes aplicará el nuevo costo de la visa H-1B

La Casa Blanca aclaró que la nueva tarifa de 100.000 dólares para la visa H-1B será un pago único aplicable solo a los nuevos solicitantes. Esta tarifa no afectará a las renovaciones ni a las personas que ya cuentan con visas vigentes. La medida se dirige exclusivamente a quienes comienzan el proceso de solicitud desde cero, excluyendo a los que ya están trabajando bajo este tipo de visa.

Aunque hubo algunas dudas iniciales sobre su aplicación, la política tiene como objetivo regular las nuevas peticiones de visas H-1B para profesionales cualificados, como científicos, ingenieros y programadores. La intención es garantizar que quienes ingresen al país con este permiso lo hagan con el patrocinio de un empleador, asegurando además que el costo sea claro y no impacte a quienes ya se benefician del programa.

¿Cuáles son los beneficios de la visa H-1B?

La visa H-1B autoriza a profesionales del extranjero a desempeñarse legalmente en Estados Unidos en áreas especializadas como tecnología, ciencia, medicina e ingeniería. Este tipo de visa brinda la posibilidad de ganar experiencia laboral en el país y avanzar en una carrera profesional a nivel internacional. También puede abrir la puerta a una futura solicitud de residencia permanente o green card.

Entre sus ventajas adicionales, permite que el solicitante principal lleve consigo a su cónyuge e hijos menores de 21 años mediante la visa H-4. Estos familiares pueden vivir legalmente en EE. UU., y en ciertos casos, el cónyuge tiene la opción de solicitar permiso de trabajo. Además, existe la posibilidad de cambiar de empleador si se siguen los procedimientos establecidos.