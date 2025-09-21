- Hoy:
Atención inmigrantes en EE. UU.: así puedes encontrar ofertas en Target y Costco
Descubre cómo los inmigrantes en EE. UU. pueden acceder fácilmente a ofertas en Target y Costco, dos de las cadenas más populares para ahorrar en productos.
Si eres inmigrante en Estados Unidos, encontrar descuentos y ofertas en tiendas como Target y Costco puede ser una excelente manera de hacer rendir tu dinero. Ambas cadenas ofrecen productos variados y precios competitivos, ideales para quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad.
Aprovechar estas ofertas es más sencillo de lo que parece. Desde membresías especiales hasta promociones exclusivas, te contamos cómo puedes empezar a disfrutar de grandes descuentos en estos gigantes del retail estadounidense.
PUEDES VER: Inmigrante latino logró salir de un centro de detención en Arizona gracias a esta medida
¿Cómo encontrar ofertas en Target y Costco?
Para encontrar descuentos en Target, lo más recomendable es aprovechar las promociones semanales y las ofertas exclusivas disponibles en su app. Si eres titular de una tarjeta REDcard, podrás obtener un 5% de descuento en todas tus compras, lo que resulta perfecto para quienes buscan ahorrar más. No olvides chequear la sección de liquidación, donde frecuentemente encontrarás productos con precios reducidos.
En Costco, es esencial tener una membresía para acceder a precios más bajos en productos al por mayor. Además, las ofertas de temporada y las rebajas de última hora son frecuentes, especialmente durante eventos como el Black Friday. Es una buena idea seguir sus redes sociales y registrarse en sus boletines para estar al tanto de las promociones más recientes.
¿Cuántas sedes de Target hay en EE. UU.?
En la actualidad, Target cuenta con más de 1,900 establecimientos en Estados Unidos. Sus tiendas están ubicadas en numerosos estados, lo que le da acceso a una amplia base de clientes. La empresa continúa creciendo con la apertura de nuevas sucursales cada año.
