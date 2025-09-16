- Hoy:
Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas 2025: confirman más despensas GRATIS en esta fecha
Diversas organizaciones de Texas, en Estados Unidos, confirmaron la entrega de despensas gratuitas en todo este mes de septiembre.
Atención, inmigrantes y ciudadanos: los residentes del norte de Texas, en Estados Unidos, deberán prestar atención a las últimas actualizaciones que han brindado varias organizaciones sociales, que han confirmado la continuidad de las despensas gratuitas a lo largo de todo este mes de septiembre. Asimismo, se revelaron ubicaciones específicas para recoger estos recursos. AQUÍ los detalles.
Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS
'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que el Banco de Alimentos del Norte del Estado de Texas (NTFB) y la asociación de Caridades Católicas en Dallas (CCD) se encuentran distribuyendo alimentos sin costo a familias de bajos recursos y este mes, los habitantes podrán seguir retirando esta ayuda social. ¡Residente, en todo septiembre obtendrás estos beneficios!
Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS.
Las organizaciones en mención dieron a conocer los puntos de distribución de canastas de alimentos en la ciudad de Texas, que generalmente se encuentran en iglesias y centros comunitarios de la localidad.
Además, las entidades sorprendieron a este grupo de personal al resaltar que cada lugar tiene días y horarios específicos para la entrega de alimentos. Por ello, en Líbero te sugerimos consultar el sitio web del NTFB antes de acudir, tal como también confirmó The Dallas Morning News y 'El Tiempo'.
Texas: estos son lugares donde se podrá recoger las despensas de manera gratuita
- Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217.
- Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088.
- El Shaddai-Irving - Irving, 75061.
- Holy Family - Irving, 75062.
- Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204.
- Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446.
- Light Church - Mesquite, 75150.
- Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087.
- Praise Embassy - Dallas, 75243.
- Rapha’s World Ministries - Richardson, 75081.
- St. Patrick-Denison - Denison, 75020.
- Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224.
- St. Philip - Dallas, 75227.
- Springs Fellowship Church - Dallas, 75217.
- St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134.
- Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208.
