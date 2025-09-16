Atención, inmigrantes y ciudadanos: los residentes del norte de Texas, en Estados Unidos, deberán prestar atención a las últimas actualizaciones que han brindado varias organizaciones sociales, que han confirmado la continuidad de las despensas gratuitas a lo largo de todo este mes de septiembre. Asimismo, se revelaron ubicaciones específicas para recoger estos recursos. AQUÍ los detalles.

Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que el Banco de Alimentos del Norte del Estado de Texas (NTFB) y la asociación de Caridades Católicas en Dallas (CCD) se encuentran distribuyendo alimentos sin costo a familias de bajos recursos y este mes, los habitantes podrán seguir retirando esta ayuda social. ¡Residente, en todo septiembre obtendrás estos beneficios!

Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS.

Las organizaciones en mención dieron a conocer los puntos de distribución de canastas de alimentos en la ciudad de Texas, que generalmente se encuentran en iglesias y centros comunitarios de la localidad.

Además, las entidades sorprendieron a este grupo de personal al resaltar que cada lugar tiene días y horarios específicos para la entrega de alimentos. Por ello, en Líbero te sugerimos consultar el sitio web del NTFB antes de acudir, tal como también confirmó The Dallas Morning News y 'El Tiempo'.

Texas: estos son lugares donde se podrá recoger las despensas de manera gratuita