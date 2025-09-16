0

Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas 2025: confirman más despensas GRATIS en esta fecha

Diversas organizaciones de Texas, en Estados Unidos, confirmaron la entrega de despensas gratuitas en todo este mes de septiembre.

Melanni Miranda
Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS.
Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS. | Composición Libero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

Atención, inmigrantes y ciudadanos: los residentes del norte de Texas, en Estados Unidos, deberán prestar atención a las últimas actualizaciones que han brindado varias organizaciones sociales, que han confirmado la continuidad de las despensas gratuitas a lo largo de todo este mes de septiembre. Asimismo, se revelaron ubicaciones específicas para recoger estos recursos. AQUÍ los detalles.

Juez rechaza política de Trump y no podrá eliminar estos beneficios a niños inmigrantes.

PUEDES VER: Malas noticias para Trump: Juez rechaza su política y no podrá eliminar estos beneficios destinados a niños inmigrantes en EE. UU.

Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que el Banco de Alimentos del Norte del Estado de Texas (NTFB) y la asociación de Caridades Católicas en Dallas (CCD) se encuentran distribuyendo alimentos sin costo a familias de bajos recursos y este mes, los habitantes podrán seguir retirando esta ayuda social. ¡Residente, en todo septiembre obtendrás estos beneficios!

Despensas.

Inmigrantes se beneficiarán con gran oportunidad en Texas: confirman despensas GRATIS.

Las organizaciones en mención dieron a conocer los puntos de distribución de canastas de alimentos en la ciudad de Texas, que generalmente se encuentran en iglesias y centros comunitarios de la localidad.

Además, las entidades sorprendieron a este grupo de personal al resaltar que cada lugar tiene días y horarios específicos para la entrega de alimentos. Por ello, en Líbero te sugerimos consultar el sitio web del NTFB antes de acudir, tal como también confirmó The Dallas Morning News y 'El Tiempo'.

Texas: estos son lugares donde se podrá recoger las despensas de manera gratuita

  • Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217.
  • Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088.
  • El Shaddai-Irving - Irving, 75061.
  • Holy Family - Irving, 75062.
  • Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204.
  • Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446.
  • Light Church - Mesquite, 75150.
  • Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087.
  • Praise Embassy - Dallas, 75243.
  • Rapha’s World Ministries - Richardson, 75081.
  • St. Patrick-Denison - Denison, 75020.
  • Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224.
  • St. Philip - Dallas, 75227.
  • Springs Fellowship Church - Dallas, 75217.
  • St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134.
  • Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano