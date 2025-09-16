- Hoy:
EE. UU. endurece sus reglas: aumenta la cantidad de estados que prohíben el uso de celulares en escuelas públicas
Estas nuevas limitaciones en EE. UU. exigen a los alumnos a tener los móviles apagados mientras se encuentren en horario escolar.
Recientemente, varios estados en Estados Unidos han implementado nuevas y severas regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas. Esta radical decisión, que afecta a millones de adolescentes desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026, se ha llevado a cabo como respuesta a inquietudes sobre el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.
PUEDES VER: Malas noticias para Trump: Juez rechaza su política y no podrá eliminar estos beneficios destinados a niños inmigrantes en EE. UU.
Según los informes de agencias como AP News, Reuters y otros medios internacionales, estas medidas tienen como finalidad crear un entorno educativo más propicio, minimizando las distracciones y promoviendo un mejor enfoque en el aprendizaje. En Líbero, te contamos más sobre estas medidas y los últimos estados que se sumaron a esta iniciativa.
Aumenta la cantidad de estados que prohíben el uso de celulares en escuelas públicas
De acuerdo a la reciente información oficial de AP News, al menos 20 estados, entre ellos Nueva York, Virginia, Arkansas y California, han sorprendido al implementar prohibiciones que abarcan todo el horario escolar y, en algunos casos, la permanencia en las instalaciones educativas.
Aumenta la cantidad de estados que prohíben el uso de celulares en escuelas públicas en EE. UU.
Estas duras políticas exigen a los estudiantes, de las escuelas públicas, mantener sus teléfonos guardados y apagados, permitiendo excepciones solo si se presenta situaciones de emergencia o para aquellos que necesiten adaptaciones pedagógicas respaldadas por un diagnóstico médico.
La normativa ha establecido también procedimientos estandarizados que facilitan a las familias comunicarse con sus hijos en caso de incidentes graves, una exigencia que ya se encuentra contemplada en la legislación de Nueva York, en EE. UU.
¿Cuáles son los estados que han prohibido totalmente el uso de celulares en las escuelas públicas?
A continuación, estos son los estados que han decidido interponer las restricciones a nivel estatal, mediante leyes u órdenes ejecutivas:
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Carolina del Sur
- Dakota del Norte
- Florida
- Indiana
- Kentucky
- Luisiana
- Misuri
- Nebraska
- Nueva Hampshire
- Nueva York
- Oklahoma
- Oregón
- Tennessee
- Texas
- Virginia
Estos son los estados con prohibición parcial:
- Carolina del Norte
- Connecticut
- Dakota del Sur
- Georgia
- Idaho
- Kansas
- Maine
- Massachusetts
- Misisipi
- Ohio
- Utah
- Vermont
- Virginia Occidental
- Washington
