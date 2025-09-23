El precio de una casa móvil en Estados Unidos en septiembre de 2025: la cifra te sorprenderá

El ideal de tener una vivienda propia, conocido como el sueño americano, enfrenta desafíos en el inestable mercado inmobiliario de 2025. A medida que los precios de las casas tradicionales continúan en aumento, una opción que gana popularidad y se vuelve más accesible está tomando fuerza: las casas móviles. Pero, ¿cuánto cuesta realmente una mobile home en Estados Unidos en septiembre de 2025? Las cifras pueden resultar bastante sorprendentes.

Precio de las casas móviles en EE. UU. en septiembre de 2025

El precio de una mobile home en Estados Unidos depende de varios factores, como su tamaño, diseño y las comodidades que ofrece. Según Next Modular, que opera en estados como Indiana y Michigan, estas casas prefabricadas pueden costar entre $30,000 y más de $100,000 USD, dependiendo del modelo y las características. A continuación, algunos ejemplos de precios de casas móviles en EE. UU.:

Tres habitaciones y dos baños : Una vivienda de 1,160 pies cuadrados (aprox. 108 m²) tiene un precio base de $75,364 USD. Otra opción más pequeña, de 915 pies cuadrados (85 m²), se vende por $60,890 USD.

: Una vivienda de 1,160 pies cuadrados (aprox. 108 m²) tiene un precio base de $75,364 USD. Otra opción más pequeña, de 915 pies cuadrados (85 m²), se vende por $60,890 USD. Cuatro habitaciones : Con un tamaño similar al anterior y dos baños, el precio ronda los $75,364 USD.

: Con un tamaño similar al anterior y dos baños, el precio ronda los $75,364 USD. Dos niveles : Una casa móvil de 1,065 pies cuadrados (99 m²), con tres habitaciones y dos baños, tiene un costo de $82,178 USD.

: Una casa móvil de 1,065 pies cuadrados (99 m²), con tres habitaciones y dos baños, tiene un costo de $82,178 USD. Estudio: Una de las alternativas más económicas, con una sola habitación y un baño, de 644 pies cuadrados (60 m²), se ofrece por $45,168 USD.

Características de las mobile homes en EE. UU.

Estas viviendas están reguladas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y se construyen sobre un chasis de acero con ruedas, lo que permite su traslado a distintos terrenos.

Con diseños modernos y variados, las casas móviles se conectan a servicios básicos como agua, electricidad y gas una vez instaladas. Generalmente, los propietarios deben pagar un alquiler mensual por el terreno donde se ubica la vivienda. Un aspecto importante al adquirir una casa móvil es el tiempo de construcción y entrega, que según Civitas puede variar desde varias semanas hasta varios meses, incluyendo fabricación y traslado al terreno.

¿Es más barato alquilar o tener una casa móvil en propiedad?

En 2025, adquirir una casa móvil en Estados Unidos suele ser más rentable a largo plazo que alquilar. Aunque el alquiler requiere menor inversión inicial y ofrece mayor flexibilidad, no permite generar patrimonio y puede implicar aumentos de renta impredecibles.

Ser propietario, en cambio, implica costos iniciales más altos (pago inicial, préstamos y gastos de cierre), pero permite acumular capital, tener pagos mensuales fijos y personalizar el hogar. De este modo, el alquiler resulta adecuado para soluciones rápidas y económicas a corto plazo, mientras que la compra ofrece estabilidad, personalización y beneficios financieros a largo plazo.

¿Cuántos años puede durar una casa móvil?

La durabilidad de una casa móvil en Estados Unidos es un aspecto esencial a considerar. Aunque se perciben como estructuras temporales, una casa móvil bien mantenida puede durar entre 30 y 55 años e incluso más si se realizan renovaciones, alcanzando una longevidad similar a la de las viviendas tradicionales. Algunos factores que influyen en su vida útil son: