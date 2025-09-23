- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
El precio de una casa móvil en Estados Unidos en septiembre de 2025: la cifra te sorprenderá
El costo de las casas móviles prefabricadas en Estados Unidos depende de su tamaño, y su diseño compacto facilita su transporte a cualquier lugar.
El ideal de tener una vivienda propia, conocido como el sueño americano, enfrenta desafíos en el inestable mercado inmobiliario de 2025. A medida que los precios de las casas tradicionales continúan en aumento, una opción que gana popularidad y se vuelve más accesible está tomando fuerza: las casas móviles. Pero, ¿cuánto cuesta realmente una mobile home en Estados Unidos en septiembre de 2025? Las cifras pueden resultar bastante sorprendentes.
Precio de las casas móviles en EE. UU. en septiembre de 2025
PUEDES VER: Cada vez queda menos para el cambio de horario en Florida 2025 | adiós al polémico horario de verano
¿Cuánto cuestan las casas móviles en EE. UU. en septiembre de 2025?
El precio de una mobile home en Estados Unidos depende de varios factores, como su tamaño, diseño y las comodidades que ofrece. Según Next Modular, que opera en estados como Indiana y Michigan, estas casas prefabricadas pueden costar entre $30,000 y más de $100,000 USD, dependiendo del modelo y las características. A continuación, algunos ejemplos de precios de casas móviles en EE. UU.:
- Tres habitaciones y dos baños: Una vivienda de 1,160 pies cuadrados (aprox. 108 m²) tiene un precio base de $75,364 USD. Otra opción más pequeña, de 915 pies cuadrados (85 m²), se vende por $60,890 USD.
- Cuatro habitaciones: Con un tamaño similar al anterior y dos baños, el precio ronda los $75,364 USD.
- Dos niveles: Una casa móvil de 1,065 pies cuadrados (99 m²), con tres habitaciones y dos baños, tiene un costo de $82,178 USD.
- Estudio: Una de las alternativas más económicas, con una sola habitación y un baño, de 644 pies cuadrados (60 m²), se ofrece por $45,168 USD.
Características de las mobile homes en EE. UU.
Estas viviendas están reguladas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y se construyen sobre un chasis de acero con ruedas, lo que permite su traslado a distintos terrenos.
Con diseños modernos y variados, las casas móviles se conectan a servicios básicos como agua, electricidad y gas una vez instaladas. Generalmente, los propietarios deben pagar un alquiler mensual por el terreno donde se ubica la vivienda. Un aspecto importante al adquirir una casa móvil es el tiempo de construcción y entrega, que según Civitas puede variar desde varias semanas hasta varios meses, incluyendo fabricación y traslado al terreno.
¿Es más barato alquilar o tener una casa móvil en propiedad?
En 2025, adquirir una casa móvil en Estados Unidos suele ser más rentable a largo plazo que alquilar. Aunque el alquiler requiere menor inversión inicial y ofrece mayor flexibilidad, no permite generar patrimonio y puede implicar aumentos de renta impredecibles.
Ser propietario, en cambio, implica costos iniciales más altos (pago inicial, préstamos y gastos de cierre), pero permite acumular capital, tener pagos mensuales fijos y personalizar el hogar. De este modo, el alquiler resulta adecuado para soluciones rápidas y económicas a corto plazo, mientras que la compra ofrece estabilidad, personalización y beneficios financieros a largo plazo.
¿Cuántos años puede durar una casa móvil?
La durabilidad de una casa móvil en Estados Unidos es un aspecto esencial a considerar. Aunque se perciben como estructuras temporales, una casa móvil bien mantenida puede durar entre 30 y 55 años e incluso más si se realizan renovaciones, alcanzando una longevidad similar a la de las viviendas tradicionales. Algunos factores que influyen en su vida útil son:
- Calidad de la construcción: Las casas móviles modernas, reguladas por HUD, utilizan materiales más duraderos y cumplen estándares de seguridad más estrictos que los modelos antiguos.
- Mantenimiento: Revisiones periódicas del techo, sellado de grietas, cuidado de la fontanería y la electricidad, así como mantenimiento de la estructura exterior, son esenciales.
- Fundación y ubicación: Una base sólida, como una losa de concreto, y un terreno bien drenado prolongan significativamente la vida útil.
- Condiciones climáticas: La exposición a climas extremos, tormentas o huracanes puede afectar la durabilidad si no se aplican medidas de protección adecuadas.
- 1
Green Card y su importancia en los inmigrantes en EE. UU.: tras las nuevas políticas de Trump, esto significa contar con estatus HOY
- 2
Atención, inmigrantes en Texas: con esta condición clave y en todo septiembre, obtendrás la licencia de conducir siendo extranjero
- 3
Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50