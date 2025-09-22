Cada vez queda menos para el cambio de horario en Florida 2025 | adiós al polémico horario de verano

El final del horario de verano en Florida ya tiene fecha para 2025, y muchos residentes se preparan para ajustar sus relojes una vez más. Este cambio semestral sigue generando debate entre quienes lo consideran innecesario y quienes lo ven como parte del ritmo habitual del calendario. Si vives en Florida o estás pensando en mudarte al estado del sol, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo cambia el horario en Florida en 2025?

En 2025, el fin del horario de verano en Florida será el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deberán atrasarse una hora. A partir de ese día, amanecerá más temprano, pero también oscurecerá antes por la tarde.

Este ajuste marca el regreso al horario estándar (Eastern Standard Time, EST), y es el último cambio de reloj del año. Aunque hay propuestas para eliminar definitivamente el horario de verano, hasta ahora sigue vigente en la mayoría del país, incluyendo Florida.

¿Cuándo comienza el cambio de horario en 2025?

En 2025, el inicio del horario de verano en Florida estuvo programado para el domingo 9 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantarán una hora, dando paso al Daylight Saving Time (EDT). Esta medida busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses de primavera y verano.

El fin del horario de verano llegará, como mencionamos antes, el 2 de noviembre de 2025. Estos dos cambios al año afectan desde el ritmo escolar hasta los horarios laborales y de comercio.

¿Vale la pena mudarse a Florida en 2025?

Mudarse a Florida sigue siendo una opción atractiva en 2025 por diversas razones: clima cálido durante casi todo el año, bajos impuestos estatales y un mercado inmobiliario competitivo. Sin embargo, el cambio de horario puede ser un factor a considerar para quienes prefieren un estilo de vida más estable en cuanto a rutina y sueño.

Algunas comunidades en Florida han expresado su deseo de mantenerse en horario de verano de forma permanente, pero la decisión final depende del Congreso de los Estados Unidos.

Zonas de Estados Unidos donde no aplican cambios de horario

Aunque la mayoría de los estados de EE. UU., incluido Florida, realizan el cambio de horario dos veces al año, existen excepciones. Hawái y la mayor parte de Arizona no adoptan el horario de verano, por lo que sus residentes no necesitan ajustar sus relojes en marzo ni en noviembre.

Además, algunas regiones tribales y territorios como Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana tampoco aplican el cambio de hora.