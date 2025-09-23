- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Atención, beneficiarios en EE. UU.: Administración del Seguro Social confirma nueva actualización que favorecerá a este grupo
La Administración del Seguro Social, en EE. UU., anunció un cambio que facilitará a los beneficiarios. ¿De qué se trata?
Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA), en Estados Unidos, ha impactado a sus beneficios al presentar un sitio web renovado en SSA.gov, diseñado para mejorar la experiencia de cada uno de ellos.
Este rediseño, anunciado el lunes 21 de septiembre, busca simplificar la búsqueda de información y facilitar la realización de trámites habituales en línea. Con la última actualización, se espera que los usuarios encuentren más fácilmente lo que necesitan y realicen sus gestiones de manera más eficiente. AQUÍ todo lo que debes saber.
PUEDES VER: Green Card y su importancia en los inmigrantes en EE. UU.: tras las nuevas políticas de Trump, esto significa contar con estatus HOY
EE. UU.: Administración del Seguro Social confirma nueva actualización
'Newsweek' y otros medios difundieron datos importantes sobre el renovado diseño del sitio web de SSA, el cual busca facilitar la experiencia del usuario, según un comunicado emitido hace unas horas.
Administración del Seguro Social, en Estados Unidos, confirma nueva actualización 2025.
La agencia también resaltó que esta actualización ha mejorado la visibilidad de las funciones de registro e inicio de sesión en la cuenta del Seguro Social, haciendo posible que los usuarios accedan con mayor facilidad a estimaciones de beneficios, prestaciones, verificaciones del estado de sus solicitudes o en pedir una tarjeta de reemplazo.
Por su parte, Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group y presentador del podcast 9innings, señaló al medio Newsweek, que el objetivo de cualquier actualización de sistema es lograr una interfaz intuitiva. "El nuevo diseño simplifica la navegación, considerando que la mayoría de los usuarios serán personas mayores...", expresó.
En tanto, el sitio ahora incluye, además, una sección dedicada a Eventos de la vida y una página de orientación para aquellos que no saben por dónde empezar. Esta herramienta está diseñada para ayudar a quienes atraviesan cambios significativos en su vida a comprender cómo el Seguro Social puede asistirles, ofreciendo acceso a recursos específicos para diferentes situaciones.
¿Por qué es importante esta nueva actualización del Seguro Social en EE. UU.?
Por otro lado, es bueno saber que más de 70 millones de ciudadanos estadounidenses reciben mensualmente pagos del Seguro Social, y se estima que, cerca del 40% de las personas mayores de 65 años, estarían en situación de pobreza sin este programa gubernamental.
Cabe añadir que la Administración de Trump implementó cambios significativos en la SSA, enfocándose en la modernización tecnológica, lo que resultó en la eliminación de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo y el cierre de varias oficinas locales.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50