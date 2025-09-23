Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA), en Estados Unidos, ha impactado a sus beneficios al presentar un sitio web renovado en SSA.gov, diseñado para mejorar la experiencia de cada uno de ellos.

Este rediseño, anunciado el lunes 21 de septiembre, busca simplificar la búsqueda de información y facilitar la realización de trámites habituales en línea. Con la última actualización, se espera que los usuarios encuentren más fácilmente lo que necesitan y realicen sus gestiones de manera más eficiente. AQUÍ todo lo que debes saber.

EE. UU.: Administración del Seguro Social confirma nueva actualización

'Newsweek' y otros medios difundieron datos importantes sobre el renovado diseño del sitio web de SSA, el cual busca facilitar la experiencia del usuario, según un comunicado emitido hace unas horas.

Administración del Seguro Social, en Estados Unidos, confirma nueva actualización 2025.

La agencia también resaltó que esta actualización ha mejorado la visibilidad de las funciones de registro e inicio de sesión en la cuenta del Seguro Social, haciendo posible que los usuarios accedan con mayor facilidad a estimaciones de beneficios, prestaciones, verificaciones del estado de sus solicitudes o en pedir una tarjeta de reemplazo.

Por su parte, Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group y presentador del podcast 9innings, señaló al medio Newsweek, que el objetivo de cualquier actualización de sistema es lograr una interfaz intuitiva. "El nuevo diseño simplifica la navegación, considerando que la mayoría de los usuarios serán personas mayores...", expresó.

En tanto, el sitio ahora incluye, además, una sección dedicada a Eventos de la vida y una página de orientación para aquellos que no saben por dónde empezar. Esta herramienta está diseñada para ayudar a quienes atraviesan cambios significativos en su vida a comprender cómo el Seguro Social puede asistirles, ofreciendo acceso a recursos específicos para diferentes situaciones.

¿Por qué es importante esta nueva actualización del Seguro Social en EE. UU.?

Por otro lado, es bueno saber que más de 70 millones de ciudadanos estadounidenses reciben mensualmente pagos del Seguro Social, y se estima que, cerca del 40% de las personas mayores de 65 años, estarían en situación de pobreza sin este programa gubernamental.

Cabe añadir que la Administración de Trump implementó cambios significativos en la SSA, enfocándose en la modernización tecnológica, lo que resultó en la eliminación de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo y el cierre de varias oficinas locales.