Atención, beneficiarios: el Seguro Social en EE. UU. anunció nuevos cambios a partir de este mes, los cuales afectarán considerablemente a este grupo en específico. Y es que, la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un aumento del 2,5% en los pagos, una medida automática que busca salvaguardar los ingresos de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes ante los efectos de la inflación.

Cabe señalar que este ajuste tiene como finalidad asegurar que estas personas mantengan su poder adquisitivo en un contexto económico desafiante. AQUÍ el cronograma de pago de septiembre y más.

EE. UU.: estos jubilados recibirán más de 4 mil dólares en este mes

'El Cronista' y otros medios especializados informaron que, los beneficiarios de estos pagos en Estados Unidos, no necesitarán realizar ningún trámite, ya que el incremento se verá reflejado directamente en los depósitos mensuales del Seguro Social.

Este ajuste por costo de vida (COLA) ha sido considerado como una herramienta fundamental para asegurar que el poder adquisitivo se mantenga intacto frente a las fluctuaciones económicas.

Estos jubilados recibirán más de 4 mil dólares y este es el calendario de pago.

En tanto, es bueno saber que el Seguro Social establece un beneficio máximo mensual de US$4.018 para todo este 2025. Dicho monto se encuentra disponible únicamente para aquellos que alcanzan la jubilación a la edad plena de retiro, fijada en 67 años para las personas nacidas en 1960 o en años posteriores.

Cronograma de pagos en septiembre

Por otro lado, te revelamos el calendario de pagos que está coordinando por la fecha de nacimiento y la fecha en que el beneficiario empezó a recibir estos depósitos económicos: