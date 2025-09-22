Ojo, inmigrantes en Georgia: grupo de extranjeros fue entregado a ICE por MANEJAR DESPACIO e incumplir esta ley

Un caso reciente en Georgia ha causado polémica tras la detención de cuatro inmigrantes, entregados a ICE por presuntamente violar la Ley Slowpoke, que prohíbe circular lentamente por el carril izquierdo de las autopistas. Las autoridades alegan que los implicados obstaculizaron el tráfico, infringiendo esta norma diseñada para evitar la congestión vial.

El pasado 18 de julio, en la carretera 129, en Jefferson, Georgia, un agente de la policía local detuvo una camioneta por circular a una velocidad considerada excesivamente baja, en violación de la Ley Slowpoke del estado. Según se observa en el video de la cámara corporal del oficial, al solicitar la licencia de conducir, el conductor admitió no poseerla, lo que llevó al agente a contactar a funcionarios de ICE.

Al llegar las autoridades migratorias, los cuatro pasajeros fueron detenidos y entregados a ICE. Según informó la usuaria Alma González Gómez, quien difundió el video, tres de los detenidos ya fueron deportados, mientras que su padrastro permanece detenido sin derecho a fianza desde entonces.

¿Qué es la Ley Slowpoke y cómo funciona en Georgia?

La Ley Slowpoke está estipulada en el Código Oficial de Georgia, Título 40, Capítulo 6, Artículo 9. Esta normativa prohíbe que los conductores manejen a una velocidad tan baja que impida el flujo normal del tráfico en carreteras con dos o más carriles en la misma dirección. Además, obliga a los conductores que circulan por el carril izquierdo a desplazarse al carril derecho cuando un vehículo más rápido se aproxima y desea adelantar.

Esta ley fue creada para reducir la congestión vehicular causada por conductores lentos y disminuir el riesgo de accidentes en las vías. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de hasta $1,000 y la acumulación de puntos negativos en la licencia de conducir en Georgia.

¿Qué deben saber los inmigrantes en Georgia sobre esta ley?

Es fundamental que los inmigrantes que conducen en Georgia estén informados sobre la Ley Slowpoke para evitar multas, sanciones o incluso detenciones. Mantenerse en el carril adecuado, respetar las velocidades mínimas y contar con documentación válida son aspectos clave para evitar problemas legales.

En particular, manejar excesivamente lento o en el carril izquierdo sin razones justificadas puede llamar la atención de las autoridades, lo que en algunos casos puede derivar en la intervención de ICE si existen otros motivos legales.