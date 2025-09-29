Apoyo total a Trump: Netanyahu amenaza con actuar si Hamás rechaza plan de paz para Gaza

La propuesta de Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza ha recibido un fuerte respaldo por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El plan, que incluye un alto el fuego inmediato en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump, apunta a desarmar a Hamás y asegurar una paz duradera en la región.

Netanyahu expresó en la Casa Blanca que el plan coincide con los objetivos de Israel y advirtió que, si Hamás no acepta la propuesta, Israel continuará con la ofensiva hasta "terminar el trabajo". La tensión aumenta en Gaza mientras crece la expectativa sobre la respuesta del grupo palestino a este acuerdo.

Netanhayu reafirma compromiso y advierte consecuencias

En una declaración conjunta con Trump, Netanyahu aseguró que este plan cumple con los cinco principios fundamentales de Israel para poner fin a la ofensiva: liberar a los rehenes, desarmar a Hamás, desmilitarizar Gaza, controlar la seguridad del enclave y establecer un gobierno sin presencia de Hamás. Destacó que Trump es "el mayor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".

Netanyahu apoya el plan de paz de Trump.

El primer ministro israelí lanzó una advertencia clara: si Hamás rechaza la propuesta de alto el fuego y gobierno de transición, Israel mantendrá el asedio y continuará la ofensiva "por las buenas o por las malas". La presión aumenta para que el grupo palestino decida si acepta esta oportunidad de paz o se enfrenta a una escalada mayor del conflicto.

El plan de Trump: alto el fuego y gobierno tecnócrata

El plan de paz para Gaza diseñado por Trump propone un cese inmediato de la violencia y la creación de un gobierno de transición tecnócrata para el enclave palestino, sin participación de Hamás. Esta junta estaría presidida por Trump y contaría con la colaboración del ex primer ministro británico Tony Blair, con la misión de desmilitarizar Gaza y restaurar la seguridad.

Trump lidera el gobierno de transición en Gaza.

Además, el plan contempla la liberación de todos los rehenes retenidos en el conflicto y la reforma de la Autoridad Palestina para que asuma el control del territorio tras la transición. Estados Unidos se compromete a mediar entre Israel y Palestina con el objetivo de alcanzar una coexistencia pacífica y abre la puerta a la eventual creación de un Estado palestino.