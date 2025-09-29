- Hoy:
Pánico en Walmart: reportan arresto de dos empleados tras amenazar con arma a un compañero de trabajo, ¿qué reveló la víctima?
Autoridades locales informaron que dos empleados de una tienda Walmart fueron detenido por, presuntamente, apuntar con arma a un compañero de trabajo.
Recientemente, la policía de Arkansas, Estados Unidos, decidió arrestar a dos trabajadores de Walmart tras recibir informes de que amenazaron de muerte a un colega, apuntándole con un arma. Esta información fue confirmada a través de documentos judiciales y, hasta el momento, las autoridades siguen investigando el caso. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe de la víctima? AQUÍ todos los detalles.
PUEDES VER: Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
Walmart: arrestan a dos empleados tras amenazar con arma a un compañero de trabajo
'K8News' reveló el último acto violento que se llevó en una de las tiendas de Walmart. El 19 de septiembre, alrededor de las 11 p. m., un trabajador se dirigía a su hogar por Bernard Street tras salir de su centro de trabajo de Highland. No obstante, horas después, Jamari Blankenship, un compañero de trabajo, se detuvo frente a él en su Chrysler 300 blanco y lo confrontó, afirmando lo siguiente:
"Escuché que has estado diciendo mierdas". Tras ello, apareció Aquawon Blair, otro colega que no dudó en acercarse al vehículo con un pasamontañas negro. A pesar de la prenda, la víctima reconoció a Blair por su complexión y vestimenta, ya que lo veía a diario en el trabajo.
Detienen a dos empleados tras amenazar con arma a un compañero de trabajo en Walmart.
Blair, armado con un "arma con un láser azul", decidió apuntarlo con la intención de intimidarlo. Ante la amenaza, la víctima ofreció su cooperación, resaltó que, "lo que fuera que necesitara que hiciera, lo haría", pero el hombre lo amenazó con dispararle si contaba a alguien sobre lo sucedido.
Según la declaración jurada, la víctima había expresado previamente su descontento con el desempeño laboral de Blair y Blankenship. Ante lo sucedido, la policía informó que obtuvo un video de la versión de la víctima, y que se sospecha que Blankenship colaboró con Blair para amenazar a la víctima. Las imágenes de seguridad del Walmart mostraron a ambos sospechosos reuniéndose con la víctima.
¿Qué acusaciones recibirán los dos trabajadores tras amenazar a compañero?
Por otro lado, el juez de distrito del condado de Craighead, Tommy Fowler, reveló la aparente causa para acusar al par de trabajadores, quienes tendrán que declarar el próximo 25 de noviembre al respecto:
- Amenaza terrorista de primer grado, considerado como un delito grave de clase D.
- Acoso en un lugar público, considerado como un delito menor de clase A.
- Agresión en tercer grado, considerado como un delito menor de clase C.
