Redadas en Broadview: ICE acusa a la alcaldesa de no colaborar con operativos

La agencia ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) envió una carta oficial a la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, acusándola de no intervenir ante las protestas que se registraron durante las redadas migratorias en un centro de detención local. En la misiva, la entidad federal responsabiliza a las autoridades locales por permitir disturbios que, según ellos, obstaculizan las operaciones y ponen en riesgo la seguridad del personal.

El documento detalla que la falta de acción de la policía local ha facilitado que grupos de manifestantes impidan el normal desarrollo de los operativos ICE en la zona, lo que ha generado un clima de tensión entre el gobierno federal y las autoridades municipales. La agencia exige mayor colaboración para garantizar el cumplimiento de la ley y frenar las protestas contra sus intervenciones.

La carta de ICE y la tensión con Broadview

En la carta enviada el 26 de septiembre, el director interino de ICE, Todd Lyons, reprocha a la alcaldesa Thompson que las fuerzas locales no han apoyado para dispersar a los manifestantes, que según la agencia, llegan a incitar la violencia y obstruyen la justicia. La misiva menciona que estas acciones ocurren en un contexto de crecientes protestas contra las políticas migratorias de EE.UU., y que sin la cooperación local, las medidas federales no pueden ejecutarse de manera efectiva.

Alcaldesa de Broadview bajo presión por no controlar manifestaciones.

Lyons señala que estas protestas han sido tan intensas que algunos oficiales han sufrido ataques físicos, y que el personal de ICE se encuentra bajo amenaza constante. La agencia advierte que continuará con sus operaciones hasta que las autoridades de Broadview tomen medidas para controlar las manifestaciones y asegurar la seguridad pública.

Impacto en las comunidades y reacciones locales

La fuerte advertencia de ICE ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes consideran que esta presión busca criminalizar la protesta social y limitar la libertad de expresión. Organizaciones y líderes comunitarios en Broadview han denunciado que las redadas y la militarización de la zona afectan negativamente a las familias migrantes y aumentan el temor en la población.

La advertencia de ICE ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes.

Mientras tanto, la alcaldesa Katrina Thompson no ha emitido aún una respuesta oficial a la carta, pero el ambiente en la ciudad sigue marcado por la tensión entre los residentes, las fuerzas locales y los agentes federales. El caso en Broadview se suma a la compleja situación que vive EE.UU. en torno a la inmigración y las políticas de control fronterizo.