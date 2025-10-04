- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Lo que debes pagar por un abogado de inmigración en Estados Unidos: guía de precios octubre 2025
Tarifas de abogados de inmigración en EE.UU. varían según tipo de trámite y complejidad; consulta opciones gratuitas para residentes y migrantes.
Con el aumento de deportaciones y redadas, los abogados especializados en inmigración se han vuelto esenciales para residentes y migrantes. Sin embargo, los costos no son uniformes y dependen del estado, tipo de proceso y complejidad del caso. Además, es importante considerar que los honorarios pueden variar significativamente según la experiencia del abogado, la región en la que se encuentre y la complejidad del caso.
PUEDES VER: California cambia las reglas del juego laboral: todo negocio debe conocer la NUEVA LEY que entra en vigor en octubre
Algunos estados como Nueva York o California suelen tener tarifas más altas debido al costo de vida y la demanda de servicios legales especializados en inmigración. Por ello, planificar con anticipación y solicitar varios presupuestos puede ayudar a los migrantes a tomar decisiones informadas y evitar gastos inesperados.
Abogados de inmigración en EE.UU. enfrentan mayor demanda y responsabilidades legales.
Tarifa de precios
- Consultas iniciales o segundas opiniones: US$100 – US$300
- Permisos de trabajo y solicitudes de asilo: US$500 – US$1,500
- Ajustes de estatus o residencia: US$1,500 – US$5,000
- Defensa ante tribunales o casos de deportación: US$2,000 – US$6,000
Según la agencia USA FILE Solutions, mientras más complejo sea el trámite, más elevados serán los honorarios. Procesos sencillos como permisos de trabajo o asilo pueden ser gestionados sin abogado, recurriendo a asesores migratorios o asociaciones comunitarias.
Cómo acceder a asistencia legal gratuita
Para quienes no pueden costear un abogado, existen opciones pro bono. Diversas organizaciones sin fines de lucro y abogados ofrecen hasta 50 horas anuales de asistencia gratuita ante tribunales de inmigración. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) proporciona información sobre profesionales legales gratuitos para extranjeros con recursos limitados, garantizando acceso a defensa y asesoría legal en EE.UU.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50