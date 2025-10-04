Lo que debes pagar por un abogado de inmigración en Estados Unidos: guía de precios octubre 2025

Con el aumento de deportaciones y redadas, los abogados especializados en inmigración se han vuelto esenciales para residentes y migrantes. Sin embargo, los costos no son uniformes y dependen del estado, tipo de proceso y complejidad del caso. Además, es importante considerar que los honorarios pueden variar significativamente según la experiencia del abogado, la región en la que se encuentre y la complejidad del caso.

Algunos estados como Nueva York o California suelen tener tarifas más altas debido al costo de vida y la demanda de servicios legales especializados en inmigración. Por ello, planificar con anticipación y solicitar varios presupuestos puede ayudar a los migrantes a tomar decisiones informadas y evitar gastos inesperados.

Abogados de inmigración en EE.UU. enfrentan mayor demanda y responsabilidades legales.

Tarifa de precios

Consultas iniciales o segundas opiniones: US$100 – US$300

US$100 – US$300 Permisos de trabajo y solicitudes de asilo: US$500 – US$1,500

US$500 – US$1,500 Ajustes de estatus o residencia: US$1,500 – US$5,000

US$1,500 – US$5,000 Defensa ante tribunales o casos de deportación: US$2,000 – US$6,000

Según la agencia USA FILE Solutions, mientras más complejo sea el trámite, más elevados serán los honorarios. Procesos sencillos como permisos de trabajo o asilo pueden ser gestionados sin abogado, recurriendo a asesores migratorios o asociaciones comunitarias.

Cómo acceder a asistencia legal gratuita

Para quienes no pueden costear un abogado, existen opciones pro bono. Diversas organizaciones sin fines de lucro y abogados ofrecen hasta 50 horas anuales de asistencia gratuita ante tribunales de inmigración. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) proporciona información sobre profesionales legales gratuitos para extranjeros con recursos limitados, garantizando acceso a defensa y asesoría legal en EE.UU.