En la Southwestern Middle School, ubicada en el condado de Volusia, un estudiante de 13 años fue detenido tras que el sistema de monitoreo Gaggle alertara sobre un mensaje inquietante. El menor, identificado como Ian Franco, había escrito en ChatGPT: "How to kill my friend in the middle of class". Esta alerta activó de inmediato los protocolos de seguridad en la institución, confirmó la Oficina del Sheriff del condado en un comunicado oficial.

¿Cómo se detectó la amenaza y cuál fue la reacción inmediata?

Gaggle, diseñado para identificar conductas de riesgo en entornos digitales escolares, notificó a la administración escolar y a las fuerzas de seguridad del campus. El joven fue interrogado y afirmó que su mensaje era una broma dirigida a un compañero que lo molestaba. Las autoridades, sin embargo, enfatizaron que este tipo de acciones no deben subestimarse, y recordaron a los padres la importancia de hablar con sus hijos sobre los riesgos de estas conductas.

Estudiante detenido en Florida por consultar a ChatGPT sobre un crimen.

Protocolo de seguridad activado y medidas tomadas

La escuela activó su plan de emergencia para proteger a estudiantes y personal. Medios locales como Telemundo 51 confirmaron la participación de la policía en el campus y que se siguieron todas las medidas estándar en estos casos, incluyendo la custodia del menor y la investigación del incidente.

Este caso reavivó el debate sobre el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial entre adolescentes. Especialistas en educación y seguridad digital subrayan la necesidad de instruir a los jóvenes sobre los límites legales y las posibles consecuencias de sus interacciones con estas plataformas.

Franco permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos relacionados con su conducta. Las autoridades advierten que, aunque las amenazas se presenten como bromas, pueden tener serias implicancias legales y afectar la seguridad de toda la comunidad escolar. Expertos recomiendan supervisar el uso de plataformas de IA y reforzar la comunicación sobre lo que constituye contenido peligroso.

Las escuelas han aumentado la vigilancia de las plataformas digitales y activado protocolos de alerta temprana para prevenir situaciones similares. El caso evidencia la combinación de curiosidad tecnológica y riesgo de conductas inapropiadas. Padres, educadores y autoridades coinciden en la importancia de crear un entorno seguro donde los adolescentes aprendan a usar la inteligencia artificial de manera responsable.