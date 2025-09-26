Alarma en EE. UU.: cinco cadáveres hallados en canales de Houston desatan sospechas de un asesino en serie

La ciudad de Houston vive días de incertidumbre luego de que cinco cuerpos fueran encontrados en canales entre el 15 y el 20 de septiembre. Aunque en redes sociales, se multiplican las teorías sobre un asesino en serie, las autoridades insisten en que no hay pruebas que vinculen los casos ni indicios de un patrón criminal.

Qué se sabe de las víctimas

La primera víctima identificada es Jade McKissic, estudiante de 20 años de la Universidad de Houston, cuyo cuerpo apareció en Brays Bayou días después de haber sido vista en una gasolinera cercana. La policía descartó señales de homicidio tras la autopsia preliminar. Otros cuerpos fueron hallados en Green Bayou, White Oak Bayou y Buffalo Bayou, mientras que el quinto apareció en el área céntrica de la ciudad. En la mayoría de los casos, las investigaciones médicas aún no han concluido.

La policía afirma que no hay pruebas que conecten los casos.

El agente Alan Rosen, del Condado de Harris, calificó la situación de "inusual", recordando que rara vez se encuentran tantos cadáveres en una misma semana. Sin embargo, recalcó que cada hallazgo debe evaluarse individualmente y que no existen elementos que confirmen la teoría de un asesino serial.

Reacción pública y comparaciones con Austin

El clima de temor se ha extendido rápidamente entre los residentes. "Da un poco de miedo cuando hay tantas coincidencias", dijo un corredor local. Incluso algunos políticos han sugerido que podría haber un criminal detrás, aunque tanto el alcalde John Whitmire como la jefa de policía Noe Díaz rechazaron categóricamente esa idea, pidiendo frenar la especulación.

Expertos en criminología también desestiman la hipótesis. Krista Gehring, profesora de la Universidad de Houston, señaló que sin señales de violencia como apuñalamientos, estrangulamientos o disparos no se puede hablar de un asesino serial. Recordó que caídas accidentales, ahogamientos o sobredosis suelen ser causas frecuentes en muertes vinculadas a cuerpos de agua.

En paralelo, la situación fue comparada con lo ocurrido en Austin, donde al menos 38 cuerpos han sido recuperados del lago Lady Bird desde 2022. Aunque la mayoría de los casos se atribuyen a accidentes o consumo de alcohol, las coincidencias en los perfiles de las víctimas siguen alimentando dudas entre familiares y expertos independientes.

La policía de Houston aseguró que continuará investigando cada caso de forma independiente y pidió a la comunidad esperar los resultados oficiales de las autopsias antes de difundir rumores.