Terror en Nueva York: mujer acusada de envenenar con fentanilo a tres hombres para robarlos
Tabitha Bundrick fue acusada en Nueva York de matar con fentanilo a tres hombres y herir a otros cuatro en un plan de robo que se extendió entre 2023 y 2024.
Una investigación en Manhattan terminó con la acusación formal contra Tabitha Bundrick, de 36 años, señalada por usar drogas adulteradas con fentanilo para incapacitar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias. La Fiscalía le imputó 11 cargos, incluidos asesinato, robo y allanamiento, por hechos ocurridos entre 2023 y 2024.
Un patrón letal en Washington Heights
Según el fiscal de distrito Alvin Bragg, los ataques fueron "extremadamente calculados". En abril de 2023, Bundrick habría conducido a dos hombres a un apartamento vacío, donde les ofreció supuesta cocaína mezclada con fentanilo. Uno de ellos, Mario Paullan, de 42 años, murió al día siguiente, mientras el sobreviviente relató no recordar nada tras consumir la sustancia.
El fentanilo es un opioide sintético muy potente usado como analgésico pero con alto riesgo de sobredosis.
Un segundo caso se produjo en septiembre de 2023, cuando Miguel Navez, de 39 años, fue hallado muerto en su apartamento tres días después de encontrarse con la acusada. La Fiscalía asegura que sus pertenencias también fueron sustraídas.
Más víctimas y un mismo modus operandi
En febrero de 2024, Bundrick habría seguido a Abrihan Fernandez, de 34 años, hasta su edificio y repetido el mismo método. Tras su muerte, la acusada utilizó su tarjeta de crédito y robó teléfonos y pertenencias. En total, la investigación contabiliza tres víctimas fatales y cuatro hombres heridos.
Bundrick se declaró inocente en la Corte y ya cumple una condena federal de 13 años de prisión por delitos de drogas relacionados con estos mismos hechos. Su defensa sostiene que no actuó con intención de matar, alegando que también consumía las sustancias junto a sus víctimas.
Debate en los tribunales
Los fiscales insisten en que la mujer era plenamente consciente de los riesgos del fentanilo y aun así lo suministró en repetidas ocasiones. "Este comportamiento no será tolerado en Manhattan", advirtió Bragg, quien recordó que se trata de un patrón similar al de otros casos recientes en la ciudad, donde hombres fueron drogados y asaltados tras salir de clubes nocturnos.
El juicio busca determinar si Bundrick actuó como una asesina calculadora o si, como sostiene su defensa, fue una mujer marcada por abusos que tomó decisiones fatales en medio de su adicción.
