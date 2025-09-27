¡Escalofriante confesión! Hombre de Nueva York reveló que asesinó a sus padres y los enterró en su patio

La ciudad de Albany, en Nueva York, quedó impactada luego de que un hombre de 53 años, identificado como Lorenz Kraus, confesara en televisión haber asesinado a sus padres y enterrado sus cuerpos en el jardín familiar. El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2025 durante una entrevista con el canal CBS6 Albany, y derivó en su detención inmediata por parte de la policía local. La confesión pública convirtió el caso en uno de los más escalofriantes reportados en el estado este año.

Según relataron medios locales, Kraus explicó que la decisión estuvo motivada por el deterioro físico de su padre, Franz Kraus, de 92 años, y de su madre, Theresia Kraus, de 83. Las autoridades indicaron que los restos fueron hallados gracias a una investigación previa por posibles fraudes financieros y a la prolongada ausencia del matrimonio. Para los agentes, la versión del acusado confirmó lo que durante años había sido un misterio en la comunidad.

La confesión en televisión que reveló todo

El 25 de septiembre, apenas un día después de que la policía obtuviera una orden de registro y encontrara restos humanos en la propiedad, Kraus acudió a la televisora y ofreció declaraciones en las que admitió ser responsable del crimen. “Enterré a mis padres en la propiedad”, declaró frente a las cámaras, agregando que lo hizo porque no soportaba verlos sufrir. Sus palabras estremecieron tanto a los presentadores como a la audiencia, que presenciaron en vivo una de las confesiones más perturbadoras en la historia reciente de Albany.

Restos hallados en el jardín familiar de Albany tras la confesión televisiva de Lorenz Kraus sobre el asesinato de sus padres.

Minutos después de la transmisión, agentes de la policía de Albany detuvieron a Kraus en plena vía pública, a pocos metros de la estación televisiva. La captura fue inmediata y confirmada por las autoridades en un comunicado replicado por medios como CNN y USA Today. Los fiscales sostienen que, además del crimen, el acusado habría ocultado por años la muerte de sus padres para continuar cobrando sus beneficios sociales federales, un fraude que lo habría beneficiado económicamente durante más de siete años.

Los cargos y el proceso judicial

El hombre enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos adicionales por ocultamiento de cadáver, según confirmaron fuentes judiciales de Albany. Durante su primera comparecencia en el tribunal penal, Kraus se declaró “no culpable” a través de su abogada defensora. No obstante, la fiscalía insiste en que hay pruebas contundentes, entre ellas su propia confesión televisada y los hallazgos forenses en el patio trasero de la vivienda. Actualmente permanece bajo prisión preventiva sin derecho a fianza.

La investigación también apunta a un entramado de irregularidades financieras, ya que Kraus habría seguido gestionando los pagos de seguridad social de sus padres tras su muerte. Vecinos declararon a NewsChannel 13 que el acusado solía justificar la ausencia de sus progenitores diciendo que se habían mudado o viajado a Alemania. Sin embargo, nunca existieron registros de salida del país, lo que reforzó las sospechas de que algo grave había ocurrido en la residencia familiar.

El impacto en la comunidad y lo que sigue

El caso generó conmoción en Albany y reabrió el debate sobre la supervisión de adultos mayores y el control en el cobro de beneficios sociales. La policía recordó que hasta el momento no existen evidencias de que los padres estuvieran vivos en los últimos ocho años, lo que refuerza la hipótesis de que Kraus ocultó deliberadamente el crimen para sostener un fraude económico. Los forenses aún trabajan en la identificación definitiva y en establecer las causas exactas de muerte, aunque la confesión del acusado ya marca el rumbo del juicio.

Para los residentes de la zona, la historia resulta tan aterradora como surrealista. Algunos vecinos afirmaron que nunca sospecharon de Kraus, mientras otros aseguraron que su comportamiento había sido extraño desde hace tiempo. Con el proceso judicial en marcha, las autoridades locales advirtieron que el caso podría extenderse varias semanas, ya que incluye delitos de homicidio y crímenes financieros. La atención mediática, sin duda, seguirá de cerca cada detalle de un caso que combina confesión pública, fraude social y un crimen familiar que sacudió a Nueva York.