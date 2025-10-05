La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a darle luz verde a la administración del presidente Donald Trump para avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 600.000 venezolanos. Esta medida podría exponerlos a la deportación, dejándolos sin protección legal ni estabilidad migratoria, laboral o familiar.

El fallo más reciente, emitido el viernes, suspendió una decisión previa de un juez federal de California que bloqueaba la cancelación del TPS. Aunque el caso sigue en litigio, esta nueva postura del tribunal más alto del país representa un golpe duro para cientos de miles de inmigrantes que confiaban en esta protección para continuar sus vidas en EE. UU.

¿Qué es el TPS y a quién protege?

El TPS (Temporary Protected Status) es un estatus migratorio especial que concede el gobierno de EE. UU. a ciudadanos de ciertos países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Los beneficiarios reciben permiso para residir y trabajar legalmente, pero sin una vía directa a la residencia permanente.

Qué es el TPS y por qué su eliminación pone en riesgo a miles de venezolanos en EE. UU.

En el caso de los venezolanos en EE. UU., el TPS fue otorgado por primera vez bajo el gobierno de Joe Biden debido a la crisis humanitaria y política en Venezuela. La protección se había extendido hasta noviembre de 2025, permitiendo a muchos inmigrantes trabajar, pagar impuestos y mantener a sus familias, mientras su país sigue sumido en una emergencia prolongada.

¿Qué implica su eliminación para los venezolanos?

La cancelación del TPS para venezolanos implica que más de 600.000 personas, muchas con años viviendo en EE. UU., podrían quedar indocumentadas, perder sus empleos, cobertura médica, e incluso enfrentar órdenes de deportación. La mayoría de los amparados por este estatus han demostrado ser trabajadores, respetuosos de la ley y con raíces profundas en la sociedad estadounidense.

Organizaciones como la Alianza Nacional TPS han calificado la medida como "desgarradora y arbitraria". "Esta decisión trastocará la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS, como yo", declaró Cecilia González, representante del colectivo. Mientras tanto, la Corte Suprema ha dejado en suspenso la protección, lo que genera un ambiente de incertidumbre mientras se espera una resolución definitiva del caso.