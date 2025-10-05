- Hoy:
De estrella del hip-hop a prisión: Sean "Diddy" Combs es condenado a 4 años de prisión por abusos y violencia
El productor musical Sean "Diddy" Combs recibió una condena de más de cuatro años de cárcel por delitos vinculados a prostitución, violencia y abuso de poder.
El productor musical y empresario Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel por delitos relacionados con prostitución, violencia contra mujeres y abuso de poder. Este caso, que sacudió a la industria del entretenimiento en Estados Unidos, ha expuesto detalles perturbadores sobre la explotación sexual y los abusos cometidos durante años.
El juez Arun Subramanian dictó una condena de 50 meses (equivalente a más de cuatro años) y una multa de 500.000 dólares, la máxima permitida, con el fin de enviar un mensaje claro contra la violencia y la explotación. Teniendo en cuenta que Combs ya lleva un año detenido, podría permanecer en prisión hasta el 2028.
El juicio y la condena de Sean Combs
En el juicio, Sean Combs fue declarado culpable de dos delitos menores de transporte con fines de prostitución, vinculados a la organización de encuentros sexuales entre sus exnovias y acompañantes masculinos contratados, conocidos como "freak-offs" y "hotel nights". Dos de las víctimas, entre ellas la cantante Casandra Ventura, alias Cassie, relataron cómo se sintieron violadas y abusadas durante estos episodios.
Sean "Diddy" Combs es condenado a 4 años de prisión por abusos y violencia.
Aunque el jurado absolvió a Combs de cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración, el juez Subramanian señaló que la conducta probada requería un castigo severo. La defensa había pedido una sentencia reducida, mientras que la Fiscalía solicitó más de 11 años, alegando que Combs era un maltratador habitual que explotaba a mujeres para satisfacer sus deseos.
Sentencia, impacto y reacciones familiares
Tras la sentencia, Sean "Diddy" Combs pidió clemencia, disculpándose con sus víctimas, su familia y la comunidad, y calificando su comportamiento de "repugnante y enfermizo". Durante una audiencia emotiva, sus seis hijos adultos y abogados lo defendieron, describiéndolo como una figura inspiradora que aprovechó su tiempo en prisión para mejorar su vida y ayudar a otros.
Sin embargo, los fiscales enfatizaron la gravedad de sus crímenes y la falta de remordimiento. La fiscala Christy Slavik calificó de "arrogancia" las acciones de Combs, recordando que había organizado eventos públicos mientras esperaba una posible sentencia indulgente. El juez Subramanian sostuvo que era necesario imponer una pena significativa para proteger a futuras víctimas.
