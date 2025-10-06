En una última conferencia de prensa, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, no dudó en afirmar que, la administración de Donald Trump, la semana pasada, mostró "el verdadero rostro" de la implementación de la ley migratoria, la cual tiene como finalidad disminuir la cantidad de inmigrantes en el país americano.

Y es que, tal como declaró, las sorpresivas redadas en el estado, el aparente abuso de autoridad y las políticas migratorias, vienen causando gran preocupación en él y tienen un gran impacto en la comunidad local. ¿Qué más expuso la autoridad de Chicago? AQUÍ más detalles al respecto.

Cuidado con ICE: alcalde de Chicago denuncia abuso de autoridad y más redadas

'Telemundo' compartió la conferencia de prensa que brindó el alcalde Brandon Johnson hace unas horas, donde afirmó que los acontecimientos de la última semana han mostrado lo que es realmente, a su parecer, la implementación de la ley migratoria en la ciudad estadounidense.

En un momento de su declaración con los medios, resaltó la realización de las drásticas redadas nocturnas, el uso de gas lacrimógeno y la violencia en los arrestos a extranjeros, lo que ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante. Con ello, evidenció su rechazo a este tipo de prácticas y operativos.

"Los eventos que han transcurrido en la última semana nos han revelado la verdad de la administración del presidente. El martes ocurrió una redada en un edificio departamental...", expresó Johnson.

"La ciudad demandó al dueño de este edificio por 15 violaciones al código de la ciudad", había comentado en otro momento, asegurando que la gente de ICE había llegado al lugar para proceder con las detenciones de forma agresiva.

¿De qué trata ICE y qué tiene que ver con los inmigrantes?

ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es una entidad gubernamental de EE. UU. dedicada a la aplicación de las normativas migratorias.

La agencia tiene como misión principal identificar actividades delictivas y fortalecer la seguridad en las fronteras, así como en la economía y la infraestructura del país. Entre sus funciones se encuentran la investigación de crímenes transnacionales, el tráfico de personas y drogas, la detención, deportación y remoción de extranjeros que infringen las leyes de inmigración en el país.