Alcalde de Chicago tilda a Trump como un "ser inestable" que debe ser "controlado" en EE. UU.

Recientemente, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, decidió declarar para CNN y señalar que, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump es un "ser humano inestable" que debe ser "controlado" por usar las fuerzas armadas en las diversas ciudades americanas.

"Este presidente es un ser humano inestable, y es el momento adecuado para ponerlo a prueba. Y estamos pidiendo al Congreso que haga su trabajo", expresó la autoridad a Wolf Blitzer de dicho medio internacional. A continuación, más detalles y por qué de su rechazo.

'FoxNews' y otros medios informaron sobre las últimas declaraciones del alcalde de Chicago, Johnson, quien luego de ver un video del republicano conversando con altos oficiales militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, expresó su total rechazo a lo que mencionó Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

En la entrevista con Blitzer, Johnson calificó las declaraciones de Trump como "atroces", subrayando que tanto los ciudadanos como el personal militar deberían oponerse a la decisión de enviar tropas a las ciudades estadounidenses. "Nadie en este país debería aceptar de ninguna manera el envío de tropas militarizadas a las ciudades", señaló.

Asimismo, destacó que los valientes hombres y mujeres que se enlistan para servir y proteger a la nación no lo hacen con la intención de ser utilizados contra sus propios compatriotas. Johnson concluyó su intervención señalando que esta situación no solo es alarmante, sino que representa un intento grave de socavar la integridad de la democracia.

¿Qué se reveló sobre la última operación migratoria en Chicago?

Por otro lado, es importante saber que, este último martes, se llevó a cabo una masiva operación de control de inmigración, el cual se llevó a cabo en Chicago, enfocándose en presuntos integrantes del grupo terrorista Tren de Aragua.

Casi 300 agentes federales, con el respaldo del FBI, colaboraron con la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el barrio South Shore, tal como lo confirmó Mike Tobin, corresponsal principal de Fox News.

Esta acción ocasionó la detención de seis individuos relacionados con la organización criminal venezolana. Las imágenes del operativo revelaron a los agentes rodeando un edificio de apartamentos, mientras un helicóptero desplegaba francotiradores en la azotea. Este despliegue subraya la creciente preocupación por la actividad de pandillas en la región y la respuesta contundente de las autoridades.