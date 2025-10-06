Malas noticias para Donald Trump: Venezuela advierte a EE. UU. sobre un posible plan para atacar su embajada en Caracas

El gobierno venezolano ha alertado a Estados Unidos sobre un presunto plan de grupos extremistas locales para colocar explosivos en su embajada en Caracas. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por el despliegue militar estadounidense en la región del Caribe.

Maduro alerta sobre plan de "extremistas" contra embajada de EE. UU. en Caracas

Según AFP News, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana para el diálogo con Estados Unidos, informó que el gobierno ha transmitido la amenaza por tres vías diferentes.

Según Rodríguez, se trata de una operación de falsa bandera organizada por sectores extremistas de la derecha local, con el objetivo de colocar explosivos letales en la embajada de EE. UU. En respuesta, el gobierno venezolano ha reforzado las medidas de seguridad en la sede diplomática, que asegura respetar y proteger.

¿Qué sucedió entre EE. UU. y Venezuela?

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019, cuando Washington no reconoció la reelección de Nicolás Maduro. Desde entonces, la embajada estadounidense en Caracas ha operado con un número reducido de personal.

De acuerdo con SWI, recientemente ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se estaría refugiando en la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, su paradero no ha sido confirmado por las autoridades venezolanas ni estadounidenses.

Esta situación se enmarca en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico. Venezuela ha denunciado estos despliegues como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

La comunidad internacional permanece atenta a la evolución de esta situación, que podría tener repercusiones significativas en las relaciones diplomáticas y en la estabilidad regional.