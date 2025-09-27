Atención inmigrantes: qué implica la suspensión de deportación en EE.UU. y cómo tramitarla en 2025

Cada año, miles de migrantes en Estados Unidos enfrentan procesos de deportación que ponen en riesgo su permanencia en el país. Sin embargo, existe un recurso legal que puede detener esa orden y ofrecer una alternativa para seguir en territorio estadounidense. Se trata de la "Suspensión de Remoción", gestionada a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Qué significa la suspensión de remoción en 2025?

La suspensión de deportación, conocida oficialmente como Suspensión de Remoción, es un mecanismo que permite frenar temporalmente una orden de salida emitida por las autoridades migratorias. El procedimiento está vinculado al Formulario I-589, que cumple dos funciones: solicitar asilo y detener la deportación.

Solicitantes de asilo en EE.UU. enfrentan un proceso estricto en 2025, con nuevas reglas para acceder a la suspensión de deportación.

En 2025, este trámite sigue siendo gratuito en cuanto a la solicitud, pero la Ley Pública 119-21 estableció una tarifa administrativa de 100 dólares, que aplica tanto a los formularios enviados en línea como en formato físico.

Requisitos para presentar el Formulario I-589

El USCIS establece que pueden acceder al beneficio quienes:

Están físicamente en Estados Unidos y nunca recibieron un Número A (registro de extranjero).

Poseen Número A, pero no enfrentan un proceso activo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) .

. Están en procedimientos de remoción, pero fueron clasificados como menores extranjeros no acompañados (UAC).

En cambio, los migrantes que ya tienen un caso abierto en la EOIR deberán presentar la solicitud directamente ante un juez de inmigración, salvo que se trate de menores no acompañados.

Cómo saber si tu caso está en la EOIR

Con el Número A se puede verificar el estatus migratorio a través de:

La línea telefónica automatizada al 800-898-7180 .

. El portal de Información de Casos en el sitio oficial de la EOIR.

Si aparece el nombre del solicitante con fecha de audiencia asignada, el trámite del I-589 debe hacerse en tribunales y no directamente con USCIS.

Formas de presentar el Formulario I-589 en 2025

Los solicitantes pueden enviar el formulario por internet o mediante correo postal, según corresponda a su caso.

Envío exclusivo por correo aplica para:

Menores no acompañados.

Migrantes que recibieron el Formulario I-862 (Notificación de Comparecencia) sin audiencia previa.

(Notificación de Comparecencia) sin audiencia previa. Casos especiales vinculados a pérdida de estatus o resoluciones anteriores.

En estos escenarios, la solicitud debe remitirse a la Unidad de Recepción de Documentos de Asilo del USCIS, nunca por la vía digital.

Importancia de la suspensión de remoción

Más allá de frenar la deportación, este recurso abre la posibilidad de iniciar un proceso de protección humanitaria y, en algunos casos, de encaminarse hacia un estatus migratorio más estable. Sin embargo, el cumplimiento estricto de los requisitos es clave para evitar rechazos o retrasos.