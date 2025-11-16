No te quedes sin manejar tu vehículo: si no logras este resultado en el examen para la licencia de conducir, no recibirás el documento

Para quienes planean solicitar una licencia de conducir en Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados del estado (DMV) recuerda que existen varios pasos obligatorios antes de obtener el documento. Además de las evaluaciones tradicionales relacionadas con el manejo, los aspirantes deben cumplir con los requisitos específicos de visión establecidos por la ley estatal.

Es un requisito obligatorio para todos los aspirantes.

Si no obtienes este resultado en el examen para la licencia de conducir, no podrías recibir el documento

El DMV indica que todo solicitante, tanto quienes buscan su licencia de conducir por primera vez como quienes desean renovarla, debe someterse a una prueba de visión. Según la normativa vigente, solo se considera apta a una persona que alcance al menos 20/40 de agudeza visual, de acuerdo con la escala de Snellen, el estándar utilizado en evaluaciones oftalmológicas.

La agencia detalla que este requisito está respaldado por la Ley de Vehículos y Tránsito del estado, la cual exige presentar y aprobar el examen visual en cada trámite inicial o de renovación.

Para cumplir con este paso, los solicitantes pueden realizar la evaluación directamente en una oficina del DMV, mediante un servicio electrónico enviado por un proveedor de salud o a través de un formulario oficial completado por un profesional autorizado. El DMV aceptará el informe en inglés emitido por alguno de los siguientes especialistas:

Médicos

Asistentes médicos

Oftalmólogos

Optometristas

Ópticos

Enfermeros registrados

Profesionales de enfermería avanzada

Es importante tener en cuenta que los resultados solo son válidos durante un año desde su fecha de emisión, por lo que deben presentarse dentro de ese período para que el trámite sea aceptado.

¿Cómo son los exámenes de manejo para obtener la licencia en Estados Unidos?

Además de la prueba de visión, quienes buscan una licencia de conducir en Estados Unidos deben aprobar dos evaluaciones esenciales. Aunque los procedimientos pueden variar de un estado a otro, el proceso general, administrado por el DMV o su equivalente local, suele incluir:

Examen teórico (evaluación de conocimientos)

Evalúa el conocimiento de las leyes de tránsito, la interpretación de señales viales y las prácticas de conducción segura correspondientes al estado donde se realiza la solicitud. Esta prueba se debe presentar antes de cualquier evaluación práctica.

Examen práctico (prueba de manejo)

Una vez aprobado el examen teórico, el solicitante debe demostrar su capacidad para conducir de manera segura. Un examinador del DMV acompañará al aspirante durante un recorrido y evaluará aspectos como el control del vehículo, el uso adecuado de señales, la atención al entorno y el cumplimiento de las normas de tránsito.